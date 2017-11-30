Юлиан Нагельсманн может сменить Боша на посту главного тренера "Боруссии"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош в ближайшее время может уйти в отставку, передает Der Westen.Сообщается, что перед голландским специалистом поставлена задача по итогам первого круга набрать 30 очков, иначе он будет уволен.Главным претендентом на замену Бошу называется главный тренер "Хоффенхайма" 29-летний Юлиан Нагельсманн.