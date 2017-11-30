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Юлиан Нагельсманн может сменить Боша на посту главного тренера "Боруссии"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош в ближайшее время может уйти в отставку, передает Der Westen.

Сообщается, что перед голландским специалистом поставлена задача по итогам первого круга набрать 30 очков, иначе он будет уволен.

Главным претендентом на замену Бошу называется главный тренер "Хоффенхайма" 29-летний Юлиан Нагельсманн.
Теги: Боруссия Д
Сегодня, 16:31
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