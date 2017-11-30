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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Юлиан Нагельсманн может сменить Боша на посту главного тренера "Боруссии"
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Бош в ближайшее время может уйти в отставку, передает Der Westen.
Сообщается, что перед голландским специалистом поставлена задача по итогам первого круга набрать 30 очков, иначе он будет уволен.
Главным претендентом на замену Бошу называется главный тренер "Хоффенхайма" 29-летний Юлиан Нагельсманн.
Сообщается, что перед голландским специалистом поставлена задача по итогам первого круга набрать 30 очков, иначе он будет уволен.
Главным претендентом на замену Бошу называется главный тренер "Хоффенхайма" 29-летний Юлиан Нагельсманн.
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