Давид Сильва продлил контракт с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва подписал с клубом новый контракт, сообщает пресс-служба "горожан".Новое соглашение рассчитано до лета 2020 года. Полузащитник перешел в английский клуб летом 2010 года.Предыдущий контракт Сильвы был рассчитан до окончания сезона-2018/19.