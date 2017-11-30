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Давид Сильва продлил контракт с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва подписал с клубом новый контракт, сообщает пресс-служба "горожан".

Новое соглашение рассчитано до лета 2020 года. Полузащитник перешел в английский клуб летом 2010 года.

Предыдущий контракт Сильвы был рассчитан до окончания сезона-2018/19.
Теги: Сильва Манчестер Сити
Сегодня, 18:16
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№1 Написал: Роман Шокотов (Сегодня, 18:29) #
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Регистрация: 30.11.2017
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