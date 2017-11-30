Жека Икарди: Мауро стоит не менее 200 миллионов евро

Жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о стоимости аргентинского футболиста."Мауро – важный игрок. Есть топ-клубы, которые следят за ним. Но им нужно угодить обеим сторонам: и клубу, и Мауро.Касаемо стоимости, его цена – не менее 200 миллионов евро. Эта сумма никого пугать не должна. Если клуб готов заплатить, то решение будет зависеть от игрока", - цитирует Нару Corriere dello Sport.