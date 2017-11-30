Опрос:

Новости партнеров

Жека Икарди: Мауро стоит не менее 200 миллионов евро

Жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара рассказала о стоимости аргентинского футболиста.

"Мауро – важный игрок. Есть топ-клубы, которые следят за ним. Но им нужно угодить обеим сторонам: и клубу, и Мауро.

Касаемо стоимости, его цена – не менее 200 миллионов евро. Эта сумма никого пугать не должна. Если клуб готов заплатить, то решение будет зависеть от игрока", - цитирует Нару Corriere dello Sport.
Теги: Икарди Интер
Сегодня, 18:16
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Роман Шокотов (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (0)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку(Мне, например дали бесплатный матч). Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 30.11.2017
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Жены футболистов рассуждают о стоимости трансферов их мужей, посылают накую недовольных болельщиков. Это конечно веление времени, когда каждый может донести свое мнение до больших масс, но не мешало бы чуть больше аргументации - почему именно 200, а не 160 ?


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.