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Гари Линекер: мне нужна водка (фото)

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер сфотографировался у Кремля и заявил, что ему "нужна водка".

Напомним, что Линекер в компании российской телеведущей Марии Командной проведет жеребьевку чемпионата мира-2018 года. Церемония пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца.

Rehearsals done for the day. I need Vodka.

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Теги: Линекер
Сегодня, 20:43
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(0)
№4 Написал: grisha (Сегодня, 21:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Почему выбрали этого русофоба???

Мы помним, как всех антифашистов называли русофобоми - ничего нового, но много убитых
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:25) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Antip7
Почему выбрали этого русофоба???

для того чтобы у него мозги встали на место


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:13) #
  • -2
  •  (2)

Почему выбрали этого русофоба???
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: grisha (Сегодня, 20:58) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
В чём проблема ?
У нас всё для людей - в любом ларьке
И бесплатный морг
Регистрация: 19.04.2017
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