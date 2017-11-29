Гари Линекер: мне нужна водка (фото)

Rehearsals done for the day. I need Vodka. A post shared by Gary Lineker (@garylineker) on Nov 29, 2017 at 8:38am PST

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер сфотографировался у Кремля и заявил, что ему "нужна водка".Напомним, что Линекер в компании российской телеведущей Марии Командной проведет жеребьевку чемпионата мира-2018 года. Церемония пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца.