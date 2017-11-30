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Владислав Радимов: "Реал"? Смолову стоит начать с какой-то команды поменьше

Бывший полузащитник "Сарагосы" Владислав Радимов прокомментировал информацию о том, что нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов может перейти в "Реал".

"Федор, безусловно, хороший игрок, но говорить, что он уже сейчас подходит мадридскому "Реалу", как минимум спорно. Если поступит предложение, в любом случае надо уезжать. Тут и думать не о чем. Чтобы двигаться вперед, нужны новые вызовы. Другое дело, что в "Реале" он сядет на скамейку запасных, как Денис Черышев, и проведет год без игры. Может быть, стоит начать с какой-то команды поменьше, например, "Валенсии" или "Севильи", чтобы доказать свою состоятельность, а после этого уже смотреть на Мадрид. Хотя можно "выстрелить" на чемпионате мира и тогда точно получить предложение. Ла лига и наш чемпионат – это совершенно разные истории. Там абсолютно другой мир, где играют два лучших футболиста планеты. Просто посмотрите, кто в последние годы выигрывает Лигу чемпионов и Лигу Европы. Испанские клубы последние лет пять-шесть вообще не отпускают эти трофеи", - цитирует Радимова "Спорт-Экспресс".
Теги: Радимов Смолов Краснодар Реал
Сегодня, 22:49
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