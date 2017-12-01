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Гари Линекер: главные фавориты чемпионата мира - Бразилия, Германия и Франция

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер рассказал, кого считает главными фаворитами ЧМ-2018.

"Назову в первую очередь постоянных претендентов на победу – Бразилию и Германию. Как же без них, ведь эти сборные регулярно добиваются успехов на ЧМ. Вернула былую мощь Испания. Однако, если бы вы попросили меня назвать фаворита по состоянию на сегодняшний день, то в силу состава я бы отдал предпочтение Франции. Вы только посмотрите, кто у них играет: надежный вратарь, очень прочная оборона, средняя линия – яркие таланты. Н’Голо Канте – невероятный игрок! А в атаке у них есть Килиан Мбаппе – восходящая суперзвезда. На ЧМ-2018 они будут в самом расцвете. Уверен, что Франция заберется очень высоко", - приводит слова Линекера официальный сайт ФИФА.
Теги: Линекер Сборная Бразилии Сборная Германии Сборная Франции
Сегодня, 00:27
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