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Юри Тилеманс не поможет "Монако" в этом сезоне

Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс не сыграет в этом году, сообщает официальный сайт клуба.

Бельгиец получил травму в матче 14-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" (1:2). Обследование выявило у Тилеманса повреждение мениска правого колена, сегодня игрок был прооперирован.
Теги: Монако
Сегодня, 04:12
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