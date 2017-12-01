Юри Тилеманс не поможет "Монако" в этом сезоне

Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс не сыграет в этом году, сообщает официальный сайт клуба.Бельгиец получил травму в матче 14-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" (1:2). Обследование выявило у Тилеманса повреждение мениска правого колена, сегодня игрок был прооперирован.