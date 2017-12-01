Дмитрий Полоз: "Урал" мне очень понравился в первом круге

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился мнением о екатеринбургском "Урале"."Хорошая команда. В целом она мне очень понравилась в первом круге. Начали уральцы сезон очень хорошо, и наш матч в Екатеринбурге получился тяжёлым. Но что "Урал" — нам надо выигрывать, поэтому будем выходить с таким настроем", - сказал Полоз.