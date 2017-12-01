Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Полоз: "Урал" мне очень понравился в первом круге

Нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился мнением о екатеринбургском "Урале".

"Хорошая команда. В целом она мне очень понравилась в первом круге. Начали уральцы сезон очень хорошо, и наш матч в Екатеринбурге получился тяжёлым. Но что "Урал" — нам надо выигрывать, поэтому будем выходить с таким настроем", - сказал Полоз.
Теги: Полоз Зенит Урал
Сегодня, 06:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.