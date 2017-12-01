Витоло пропустит остаток года

Полузащитник "Лас-Пальмас" Витоло больше не сыграет в этом году, сообщает Football Espana.Футболист получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании против "Депортиво" (2:3).Напомним, права на игрока принадлежат "Атлетико". Арендное соглашение рассчитано до 31 декабря.