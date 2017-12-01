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Витоло пропустит остаток года

Полузащитник "Лас-Пальмас" Витоло больше не сыграет в этом году, сообщает Football Espana.

Футболист получил повреждение в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании против "Депортиво" (2:3).

Напомним, права на игрока принадлежат "Атлетико". Арендное соглашение рассчитано до 31 декабря.
Теги: Лас-Пальмас Атлетико
Сегодня, 06:46
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