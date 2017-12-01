BBC в видеоанонсе городов ЧМ-2018 указала Крым как часть России

BBC опубликовала видеоанонс городов ЧМ-2018. При этом Крым в коротком ролике был изображен как часть России.Посол Великобритании на Украине Джудит Гоф прокомментировала видеоанонс BBC."Подозреваю, что это невинная ошибка, которую, уверена, BBC исправит. Крым – это Украина", – написала Гоф в твиттере.После этого ВВС удалила материал со своего сайта.