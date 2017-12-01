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Станислав Черчесов: ведем открытый диалог с тренерами российских команд

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о взаимодействии с наставниками клубов премьер-лиги.

"Мы часто видимся с тренерами российских команд. Если есть вопросы, обсуждаем их лично или по телефону. Мы ведем открытый диалог со всеми, причем на всех уровнях.

Медицинский персонал общается на своем уровне, тренеры по физической подготовке на своем, а я нахожусь в тесном контакте с главными тренерами и руководителями клубов", - цитируют Черчесова "Известия".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 07:43
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