Хавьер Маскерано: мое время в "Барселоне" подходит к концу

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано подтвердил, что вскоре может уйти из клуба. 33-летний аргентинец может продолжить карьеру в США."Думаю, мое время в "Барселоне" подходит к концу. У меня здесь была долгая карьера, но теперь едва ли я способен принести пользу. Я никогда не забуду лучшие годы моей карьеры в этом клубе.Нужно уходить вовремя. Но не все зависит от меня. Я настроен уйти вовремя, потому что мне не понравилось, как я покинул "Ливерпуль". Был неприятный осадок, что я мог туда вернуться. Не хочу, чтобы то же самое повторилось с "Барселоной", – передает слова Маскерано Goal.com.