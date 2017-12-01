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Украинская премьер-лига может расшириться до 16 клубов

Украинская премьер-лига со следующего сезона может вернуться к прежнему формату с 16 клубами, передает Football.ua.

Соответствующей проект был представлен накануне на заседании Совета лиг, где обсуждалась реформа системы проведения чемпионатов во всех украинских лигах.

В настоящее время в УПЛ второй год подряд выступает 12 команд. В первой и второй лигах планируется выступление 16-18 команд.
Сегодня, 08:20
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:06) #
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там уже скоро и 12 не будет, какие блин 16-18


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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