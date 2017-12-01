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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: даже не задумывались на тему того, что Россию могут лишить ЧМ-2018
Председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил, что нет оснований для лишения России права проведения чемпионата мира 2018 года.
"Мы никогда на эту тему (лишения России права проведения ЧМ-2018 - Прим.) не задумывались – нет и не было оснований для таких вопросов. Общественным мнением, особенно на международном уровне, очень серьезно манипулируют. Есть мастера таких дел, они уже тысячу лет этим занимаются, и у них это хорошо получается.
Однако поддержка политического руководства страны не давала даже думать о том, что нас могут лишить чемпионата мира. Мы исходили из того, что этот проект мы делаем не для кого-то, а для себя. Это очень масштабный проект, мы развиваем с его помощью страну – в программе подготовки более 600 мероприятий, которые мы реализуем.
Помимо материального наследия, существует еще и нематериальное. Это 40 тысяч волонтеров, работники социальной сферы, обслуживания, таможенной службы, полиции. Люди смогут прикоснуться к такому крупному проекту. Это мы делаем прежде всего для себя, для своей страны. Естественно, мы хотим, чтобы в мире лучше узнали нашу страну – не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие города", - передает слова Мутко ТАСС.
"Мы никогда на эту тему (лишения России права проведения ЧМ-2018 - Прим.) не задумывались – нет и не было оснований для таких вопросов. Общественным мнением, особенно на международном уровне, очень серьезно манипулируют. Есть мастера таких дел, они уже тысячу лет этим занимаются, и у них это хорошо получается.
Однако поддержка политического руководства страны не давала даже думать о том, что нас могут лишить чемпионата мира. Мы исходили из того, что этот проект мы делаем не для кого-то, а для себя. Это очень масштабный проект, мы развиваем с его помощью страну – в программе подготовки более 600 мероприятий, которые мы реализуем.
Помимо материального наследия, существует еще и нематериальное. Это 40 тысяч волонтеров, работники социальной сферы, обслуживания, таможенной службы, полиции. Люди смогут прикоснуться к такому крупному проекту. Это мы делаем прежде всего для себя, для своей страны. Естественно, мы хотим, чтобы в мире лучше узнали нашу страну – не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие города", - передает слова Мутко ТАСС.
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