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"Манчестер Сити" готов предложить новый контракт Рахиму Стерлингу

"Манчестер Сити" намерен предложить новый контракт полузащитнику Рахиму Стерлингу, передает Sky Sports. Действующий договор 22-летнего англичанина рассчитан до лета 2020 года.

Стерлинг в текущем сезоне сыграл в 12 матчах АПЛ и забил 9 мячей при 4 голевых передачах.
Теги: Манчестер Сити Стерлинг
Сегодня, 08:55
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