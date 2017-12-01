"Манчестер Сити" готов предложить новый контракт Рахиму Стерлингу

"Манчестер Сити" намерен предложить новый контракт полузащитнику Рахиму Стерлингу, передает Sky Sports. Действующий договор 22-летнего англичанина рассчитан до лета 2020 года.Стерлинг в текущем сезоне сыграл в 12 матчах АПЛ и забил 9 мячей при 4 голевых передачах.