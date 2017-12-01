"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ

Матч ТВ покажет лишь 1 матч 19-го тура на федеральном канале. Все остальное эфирное время отдано биатлону. Как вы относитесь к такому выбору телевизионщиков?

Все правильно, зимой приоритет надо отдавать зимним видам спорта Футбол должен быть на первом месте. Матч ТВ надо было запланировать больше футбольных трансляций



