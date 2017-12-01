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"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ
В предстоящем туре Премьер-Лиги "Спартак" отправится в Тулу, где он пока что всегда проигрывал, а "Зенит" сыграет с "Уралом", который еще ни разу не смог обыграть питерский клуб. "Локомотив" и ЦСКА, в свою очередь, проведут домашние встречи с командами из нижней части турнирной таблицы. Rusfootball.info в своем традиционном превью рассказывает об этих и обо всех остальных матчах предстоящего уик-энда.
Понтус Вернблум продолжает зажигать на позиции нападающего и вести ЦСКА к лидирующей позиции. В прошлом туре гол шведа принес победу над «Рубином», теперь под угрозой защита «Тосно». Правда, есть вероятность, что атакующая линия «армейцев» претерпит некоторые изменения. Витиньо получил в Казани небольшое повреждение, которое теоретически может оставить его вне основы. Состояние здоровья этого футболиста, судя по всему, позволит ему выйти на поле в пятницу, но тут Гончаренко может учитывать предстоящую на следующей неделе встречу в Лиге Чемпионов – там бразилец будет намного нужнее, потому что Вернблум не сможет сыграть против «Манчестер Юнайтед» из-за дисквалификации. По-прежнему в лазарете ЦСКА находятся Алексей Березуцкий, Георгий Миланов и Георгий Щенников – все они выбыли до конца года.
Меж тем, подопечные Гончаренко не могут чувствовать себя спокойно. Евгений Марков – вот кто должен пугать их перед очной встречей. Полузащитник «Тосно» в матче прошлого тура против «Арсенала» вышел на замену во втором тайме и принес победу своей команде, оформив мощный хет-трик. Кстати говоря, это был первый случай в нынешнем сезоне, когда один человек забил сразу три гола в одной игре. Любопытно, что Марков и раньше был одним из главных действующий лиц в атаке тосненского клуба, но до прошлых выходных футбольная общественность в основном замечала не его, а Заболотного. В общем говоря, ЦСКА должен с полной ответственностью отнестись к своему сопернику, чтобы не допустить потери очков.
1 декабря, 19:30, стадион "ВЭБ Арена", Москва
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев – Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин – Натхо, Головин, Дзагоев, Витиньо – Вернблум
"Тосно": Юрченко - Чернов, Буйволов, Дугалич, Сухарев – Полетанович, Марков, Мирзов, Галиуллин, Карницкий – Заболотный
Последние матчи: Н П Н В В / Н В П П В
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 2:1
Котировки: 1.41 - 4.60 - 8.70
Матч первого круга: 2:1
Трансляция матча:
После уверенной победы над одним из своих главных соперников «Спартак» отправляется в Тулу. Настроение у действующих чемпионов страны должно быть отличным, и мешать им может разве что предстоящая встреча с «Ливерпулем» в решающем туре группового этапа Лиги Чемпионов. Можно предположить, что Каррера сделает основную ставку именно на еврокубковую игру, но вряд ли он станет жертвовать не менее важным матчем во внутреннем чемпионате. По крайней мере, ранее в этом сезоне Массимо всегда находил для своих подопечных нужную мотивацию в подобных случаях. Вспомните хотя бы разгром «Краснодара» перед ответной встречей с «Марибором». Да и к тому же «Спартак» сейчас явно находится в хорошей форме – последний раз он проигрывал в Премьер-Лиге больше трех месяцев назад.
Но каков нынешний соперник «красно-белых». Гроза авторитетов, не иначе. Тульский «Арсенал» уже обыгрывал и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар». Сможет ли он повторить свой успех в матче против чемпиона? Лучший бомбардир команды Божовича Лука Джорджевич искренне на это надеется, отмечая, что после поражения от «Тосно» ни в коем случае нельзя опускать голову. Любопытно, что все встречи «Арсенала» и «Спартака» неизменно заканчивались «сухой» победой того, кто играл дома. Иными словами, столичный клуб всегда проигрывал в Туле в рамках Премьер-Лиги. Эта статистика повышает вероятность того, что в эту пятницу подопечные Божовича вновь обыграют одного из лидеров. Также в пользу «туляков» говорит тот факт, что у них нет никаких кадровых проблем – все игроки готовы к матчу. У «Спартака» же из-за травмы не сможет сыграть Дмитрий Комбаров, а из-за дисквалификации – Фернандо. Не забудем и о том, что «красно-белые» имели на два дня подготовки меньше, а это очень существенная разница, если учитывать их насыщенный график.
1 декабря, 19:30, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Фернандо
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов – Сунзу, Комбаров, Григалава, Беляев – Ткачев, Боурчану, Горбатенко, Чаушич – Шевченко, Джорджевич
"Спартак": Селихов – Джикия, Кутепов, Боккетти, Ещенко - Зобнин, Глушаков, Самедов, Промес – Луис Адриано, Зе Луиш
Последние матчи: П В В Н П / Н Н В В В
Статистика личных встреч: 5 +2 =0 -3 4:8
Котировки: 5.30 - 3.70 - 1.72
Матч первого круга: 0:2
Трансляция матча:
Назначение Хохлова на должность главного тренера «Динамо» пока что не дало никакого результата. Единственная победа «бело-голубых» случилась в первом матче после смены наставника, и с тех пор они не могут выиграть уже пять игр подряд. При этом не скажешь, что у столичного клуба большие игровые проблемы, но каждый раз им чего-то не хватает. На данный момент он находится на предпоследнем месте с четырехочковым отставанием от спасительной 12-й строчки. Как вы понимаете, если «Динамо» хочет завершить эту часть сезона на позитивной ноте, ему необходимо выигрывать обе оставшиеся встречи. На этот раз задача усложнится из-за дисквалификации Соснина – Антон перебрал желтых карточек. Также есть вероятность, что из-за травмы, полученной в прошлом туре, не сможет выйти на поле Антон Терехов.
В «Ростове» и с составом, и с настроением дела обстоят несколько лучше. Собственно говоря, за исключением восстанавливающегося от серьезного повреждения Юсупова, в распоряжении Кучука находятся все футболисты основы. Даже Могилевец уже работает в общей группе. При этом на прошлой неделе позитивные эмоции «ростовчанам» принесла первая за три с половиной месяца победа. Они наконец-то прервали свою неудачную серию, которая насчитывала 11 матчей. Впрочем, это не означает, что теперь у «Ростова» все стало хорошо. Выход из кризиса характеризуется рядом успешных результатов, а потому подопечным Кучука нужно приложить все усилия для того, чтобы достичь их и уйти на зимний перерыв в еще более хорошем настроении.
2 декабря, 14:00, стадион "Арена Химки", Химки
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: Соснин – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Динамо": Шунин – Морозов, Шунич, Хольмен, Козлов – Соу, Сапета, Зотов, А. Терехов, Ташаев – Луценко
"Ростов": Абаев - Байрамян, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Ионов, Гацкан, Калачев, Майер – Бухаров
Последние матчи: Н П Н Н П / Н Н П Н В
Статистика личных встреч: 45 +20 =15 -10 73:44
Котировки: 2.76 - 2.89 - 2.93
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Исторически «Урал» является для «Зенита» одним из самых легких соперников – в 13 матчах в рамках Премьер-Лиги питерский клуб выигрывал 11 раз и никогда еще не проигрывал. Тем не менее, встреча между ними в концовке прошлого сезона вызвала небывалую реакцию футбольной общественности. Судья Еськов тогда удалил сразу трех игроков из команды Тарханова, чем в известной степени предопределил окончательный исход. В этом чемпионате «Урал» и «Зенит» встретились в пятом туре в Екатеринбурге, и «шмели» подтвердили свои претензии на успешный результат. Да, им не удалось победить, но они смогли отобрать очки у подопечных Манчини, которые к тому времени имели 4 победы из 4-х возможных.
Сейчас, пожалуй, шансы клуба из Екатеринбурга будут небольшими. И об этом свидетельствуют сразу несколько фактов. Все-таки «Урал» в последних турах сбавил обороты – он не может победить 4 матча подряд. Команда Тарханова, можно сказать, находится в кризисе, выйти из которого до зимнего перерыва будет достаточно затруднительно. При этом «Зенит» должен быть разозленным после поражения от «Спартака» и полным решимости выиграть в последней домашней игре летне-осенней части сезона. Что касается потерь, то у гостей из-за травм под вопросом участие в матче Павленко и Балажица. У хозяев же вместе со всеми тренируется Лунев, а в списке травмированных значатся Анюков и получивший перелом носа во время бытового конфликта на парковке Терентьев.
2 декабря, 14:00, стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Главный судья: Сергей Карасев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лодыгин - Маммана, Кришито, Иванович, Смольников – Паредес, Ерохин, Кузяев, Жирков, Кокорин – Ригони
"Урал": Годзюр - Чернов, Ароян, Кулаков, Меркулов – Димитров, Емельянов, Бумаль Майега, Евсеев, Бикфалви – Портнягин
Последние матчи: Н П Н В П / В Н Н П П
Статистика личных встреч: 13 +11 =2 -0 27:7
Котировки: 1.32 - 5.50 - 10.00
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
«Локомотив» продолжает лидировать в чемпионате, и уже сейчас понятно, что на перерыв он уйдет на первом месте. Вопрос только в том, смогут ли преследователи сократить свое отставание, или же «Локо» еще больше увеличит свой отрыв. Безусловно, главным действующим лицом в игре команды Семина является Фарфан, который не только уверенно преодолевает все трудности дальних перелетов, но и штампует голы один за другим. Неудивительно, что пресс-служба столичного клуба в голосовании за лучшего игрока ноября оставила только одного кандидата – перуанского форварда. Впрочем, не стоит забывать, что «Локомотив» находится так высоко еще и потому, что отлично действует его оборона. Во встрече с «Рубином» она рискует быть ослабленной, ведь Владислав Игнатьев и Игорь Денисов получили небольшие травмы, а Мачей Рыбусь никак не восстановится после мышечного повреждения.
Правда, казанский клуб сейчас не в той форме, чтобы представлять из себя большую угрозу в атаке. Подопечные Бердыева не смогли забить в 8 последних матчах из 10. Как вы понимаете, победных результатов при такой статистике было немного. На данный момент «Рубин» находится на 12-м месте в турнирной таблице, и теоретически он может уйти на зимний перерыв как в зоне стыков, так и в зоне прямого вылета в ФНЛ. Безусловно, не такого развития событий ждали в Казани, назначая на должность главного тренера Курбана Бекиевича. Но что отметить из позитивного? Давайте не будем забывать, что в обороне игра у «казанцев» налажена достаточно неплохо – об этом свидетельствует тот факт, что они пропустили лишь на 1 гол больше, чем тот же «Локомотив». Плюс к этому по официальной информации в «Рубине» нет травмированных игроков, и в предстоящей встрече не сможет принять участие только Гранат – он дисквалифицирован.
2 декабря, 16:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Гранат
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Коченков - Михалик, Кверквелия, Баринов, В. Денисов – Тарасов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Фарфан
"Рубин": Джанаев – Бауэр, Кудряшов, Навас, Сигурдссон, Сорокин – Оздоев, Камболов, М’Вила, Азмун – Канунников
Последние матчи: В В Н В В / Н П Н Н П
Статистика личных встреч: 31 +9 =12 -10 29:36
Котировки: 1.90 - 3.20 - 5.00
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
В первом матче воскресенья встретятся команды, которые в турнирной таблице разделяют три очки и три места. Говорить о том, насколько важна предстоящая игра, пожалуй, не приходится. «Амкар» пока что находится в роли догоняющего, но это не значит, что у него меньшие шансы на победу, чем у «Уфы». Пермский клуб в последнее время очень здорово играет на выезде – в последних пяти встречах они не пропустили ни одного гола, хотя в соперниках были, например, «Локомотив» и «Спартак». Но считать фаворитами гостей будет неправильно. Все-таки «уфимцы» две трети своих очков набирают в домашних матчах, а в четырех последних из них неизменно побеждали. При этом мы не забудем, что «Амкар» еще ни разу не выигрывал в Уфе. Таким образом, статистика намекает на то, что высока вероятность ничейного результата.
К очной встрече команды подходят с примерно равными по значимости и по количеству потерями. «Пермяки» недосчитаются дисквалифицированного Зайцева и травмированных Рязанцева и Гасилина. Под вопросом участие в матче имеющего небольшое повреждение Костюкова. Но стоит напомнить, что после отбытого наказания за перебор желтых карточек в распоряжение Гаджиева вернутся Белоруков и Идову. У «Уфы» продолжает восстанавливаться Ванек. Им, собственно говоря, список травмированных заканчивается, но есть среди подопечных Семака два игрока, которые не смогут сыграть из-за дисквалификаций. Живоглядов и Сысуев синхронно получили свои третьи и четвертые предупреждения в двух последних турах, поэтому им придется поддержать своих партнеров с трибуны.
3 декабря, 14:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: Живоглядов, Сысуев – Зайцев
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Аликин, Никитин, Табидзе, Тумасян, Йокич – Пауревич, Обляков, Стоцкий, Салатич – Игбун
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Занев, Сиваков, Белоруков, Идову – Комолов, Огуде, Гащенков, Гол – Эззатолахи
Последние матчи: Н В П В П / Н Н П Н В
Статистика личных встреч: 7 +2 =4 -1 6:5
Котировки: 2.44 - 2.80 - 3.53
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
После 7 набранных очков из 9-ти возможных руководство «Ахмата» уже практически официально говорит о том, что они хотят оставить Михаила Галактионова на посту главного тренера. Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров заявил, что поиск нового наставника не ведется, и что работой молодого специалиста все довольны. Очевидно, что окончательное решение логичнее принять по завершению летне-осенней части сезона. Тем более что «грозненцам» предстоит сыграть с сильными соперниками, которые могут устроить Галактионову серьезную проверку. Первым из них станет «Краснодар», который за последние 5 лет выиграл у команды из Чечни 9 из 11-ти матчей. Впрочем, в нынешнем чемпионате «быки» не совсем стабильны – они чередуют победы с поражениями и слабо играют на своем поле. Это, правда, не мешает им идти в группе лидеров и претендовать на попадание в Лигу Чемпионов.
Но, если посмотреть на таблицу, становится понятно, что «Ахмат» тоже близок к зоне еврокубков. На данный момент он отстает от «краснодарцев» на 5 очков. Как вы понимаете, в случае победы «грозненцы» сократят отставание до 2 очков. В Краснодаре своей команде не сможет помочь дисквалифицированный Родолфо. Также, скорее всего, все еще не сможет выйти на поле Олег Иванов, который никак не может до конца справиться с грыжей. У «быков» список потерь вдвое больше. Сейчас в нем значатся четыре фамилии – Страндберг, Окриашвили, Мамаев и Мартынович. Все остальные игроки основы здоровы и готовы сыграть против «Ахмата». В том числе и Федор Смолов, которого на этой неделе активно сватали в зарубежные клубы. Как говорится, дыма без огня не бывает, а потому стоит ожидать от одного из лучших российских нападающих вдохновленной игры, ведь только она позволит ему перебраться в по-настоящему крутую команду.
3 декабря, 16:30, стадион "Краснодар", Краснодар
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – Родолфо
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Синицын - Рамирес, Гранквист, Грицаенко, Петров – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Жоаозиньо – Смолов
"Ахмат": Гудиев – Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Плиев – Швец, Исмаэл Силва, Роши, Лео – Митришев
Последние матчи: П В В П В / П Н В Н В
Статистика личных встреч: 15 +9 =1 -5 22:15
Котировки: 1.70 - 3.70 - 5.50
Матч первого круга: 3:2
Трансляция матча:
После двух матчей в холодном и заснеженном Хабаровске местный «СКА» наконец-то отправится в теплые края. Пока еще не в отпуск, но уже хотя бы туда, где плюсовая температура. В Каспийске в начале декабря стоит достаточно приятная погода. Временами возможны ливни, но преимущественно облачно с прояснениями. При этом воздух днем все еще прогревается до +10 градусов. В таких условиях вполне комфортно играть в футбол. И это очень важно, потому что предстоящая встреча очень важна для обеих команд. «Анжи» и «СКА» продолжают находиться в самом низу турнирной таблицы. Когда как не в очном противостоянии друг с другом им пытаться набрать очки и подняться чуть выше. Нейтральных болельщиков может обнадеживать тот факт, что «махачкалинцы» и «хабаровчане» пропускают больше всех в Премьер-Лиге, ведь именно это обстоятельство повышает вероятность того, что в их матче будет много голов.
Тем более что в 8 играх с участием «СКА» из 9-ти последних было забито не меньше трех мячей. При этом в шести предыдущих турах подопечные Поддубского неизменно пропускали минимум дважды. «Анжи» в этом плане тоже стабилен – он позволяет своим соперникам забивать голы во всех матчах, начиная с 9 сентября. В общем говоря, ждем от встречи в Каспийске результативного футбола. Что касается тех, кто не сможет принять в этом участие, то стоит отметить, что у махачкалинского клуба новых потерь на этой неделе не появилось. В лазарете по-прежнему находятся Мусалов, Хадарцев и Липартия. У «хабаровчан» под вопросом выход на поле Друзина и Черевко – у обоих футболистов есть небольшие повреждения. Абсолютно точно не сможет сыграть против «Анжи» Дедечко – он получил дисквалификацию за перебор желтых карточек. Все остальные игроки «СКА» полностью готовы к предстоящей игре.
3 декабря, 19:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Дедечко
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Лория – Самарджич, Брызгалов, Бакаев, Полуяхтов, Тетрашвили - Кацаев, Чайковский, Данченко, Маркелов – Прудников
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев – Казанков, Никифоров, Федотов, Карасев – Маркович
Последние матчи: В Н В П П / Н П П П П
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:2
Котировки: 1.73 - 3.50 - 5.70
Матч первого круга: 0:2
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
ЦСКА – "Тосно"
Понтус Вернблум продолжает зажигать на позиции нападающего и вести ЦСКА к лидирующей позиции. В прошлом туре гол шведа принес победу над «Рубином», теперь под угрозой защита «Тосно». Правда, есть вероятность, что атакующая линия «армейцев» претерпит некоторые изменения. Витиньо получил в Казани небольшое повреждение, которое теоретически может оставить его вне основы. Состояние здоровья этого футболиста, судя по всему, позволит ему выйти на поле в пятницу, но тут Гончаренко может учитывать предстоящую на следующей неделе встречу в Лиге Чемпионов – там бразилец будет намного нужнее, потому что Вернблум не сможет сыграть против «Манчестер Юнайтед» из-за дисквалификации. По-прежнему в лазарете ЦСКА находятся Алексей Березуцкий, Георгий Миланов и Георгий Щенников – все они выбыли до конца года.
Меж тем, подопечные Гончаренко не могут чувствовать себя спокойно. Евгений Марков – вот кто должен пугать их перед очной встречей. Полузащитник «Тосно» в матче прошлого тура против «Арсенала» вышел на замену во втором тайме и принес победу своей команде, оформив мощный хет-трик. Кстати говоря, это был первый случай в нынешнем сезоне, когда один человек забил сразу три гола в одной игре. Любопытно, что Марков и раньше был одним из главных действующий лиц в атаке тосненского клуба, но до прошлых выходных футбольная общественность в основном замечала не его, а Заболотного. В общем говоря, ЦСКА должен с полной ответственностью отнестись к своему сопернику, чтобы не допустить потери очков.
1 декабря, 19:30, стадион "ВЭБ Арена", Москва
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
ЦСКА: Акинфеев – Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Фернандес, Набабкин – Натхо, Головин, Дзагоев, Витиньо – Вернблум
"Тосно": Юрченко - Чернов, Буйволов, Дугалич, Сухарев – Полетанович, Марков, Мирзов, Галиуллин, Карницкий – Заболотный
Последние матчи: Н П Н В В / Н В П П В
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 2:1
Котировки: 1.41 - 4.60 - 8.70
Матч первого круга: 2:1
Трансляция матча:
"Арсенал" – "Спартак"
После уверенной победы над одним из своих главных соперников «Спартак» отправляется в Тулу. Настроение у действующих чемпионов страны должно быть отличным, и мешать им может разве что предстоящая встреча с «Ливерпулем» в решающем туре группового этапа Лиги Чемпионов. Можно предположить, что Каррера сделает основную ставку именно на еврокубковую игру, но вряд ли он станет жертвовать не менее важным матчем во внутреннем чемпионате. По крайней мере, ранее в этом сезоне Массимо всегда находил для своих подопечных нужную мотивацию в подобных случаях. Вспомните хотя бы разгром «Краснодара» перед ответной встречей с «Марибором». Да и к тому же «Спартак» сейчас явно находится в хорошей форме – последний раз он проигрывал в Премьер-Лиге больше трех месяцев назад.
Но каков нынешний соперник «красно-белых». Гроза авторитетов, не иначе. Тульский «Арсенал» уже обыгрывал и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар». Сможет ли он повторить свой успех в матче против чемпиона? Лучший бомбардир команды Божовича Лука Джорджевич искренне на это надеется, отмечая, что после поражения от «Тосно» ни в коем случае нельзя опускать голову. Любопытно, что все встречи «Арсенала» и «Спартака» неизменно заканчивались «сухой» победой того, кто играл дома. Иными словами, столичный клуб всегда проигрывал в Туле в рамках Премьер-Лиги. Эта статистика повышает вероятность того, что в эту пятницу подопечные Божовича вновь обыграют одного из лидеров. Также в пользу «туляков» говорит тот факт, что у них нет никаких кадровых проблем – все игроки готовы к матчу. У «Спартака» же из-за травмы не сможет сыграть Дмитрий Комбаров, а из-за дисквалификации – Фернандо. Не забудем и о том, что «красно-белые» имели на два дня подготовки меньше, а это очень существенная разница, если учитывать их насыщенный график.
1 декабря, 19:30, стадион "Арсенал", Тула
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Фернандо
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Арсенал": Габулов – Сунзу, Комбаров, Григалава, Беляев – Ткачев, Боурчану, Горбатенко, Чаушич – Шевченко, Джорджевич
"Спартак": Селихов – Джикия, Кутепов, Боккетти, Ещенко - Зобнин, Глушаков, Самедов, Промес – Луис Адриано, Зе Луиш
Последние матчи: П В В Н П / Н Н В В В
Статистика личных встреч: 5 +2 =0 -3 4:8
Котировки: 5.30 - 3.70 - 1.72
Матч первого круга: 0:2
Трансляция матча:
"Динамо" – "Ростов"
Назначение Хохлова на должность главного тренера «Динамо» пока что не дало никакого результата. Единственная победа «бело-голубых» случилась в первом матче после смены наставника, и с тех пор они не могут выиграть уже пять игр подряд. При этом не скажешь, что у столичного клуба большие игровые проблемы, но каждый раз им чего-то не хватает. На данный момент он находится на предпоследнем месте с четырехочковым отставанием от спасительной 12-й строчки. Как вы понимаете, если «Динамо» хочет завершить эту часть сезона на позитивной ноте, ему необходимо выигрывать обе оставшиеся встречи. На этот раз задача усложнится из-за дисквалификации Соснина – Антон перебрал желтых карточек. Также есть вероятность, что из-за травмы, полученной в прошлом туре, не сможет выйти на поле Антон Терехов.
В «Ростове» и с составом, и с настроением дела обстоят несколько лучше. Собственно говоря, за исключением восстанавливающегося от серьезного повреждения Юсупова, в распоряжении Кучука находятся все футболисты основы. Даже Могилевец уже работает в общей группе. При этом на прошлой неделе позитивные эмоции «ростовчанам» принесла первая за три с половиной месяца победа. Они наконец-то прервали свою неудачную серию, которая насчитывала 11 матчей. Впрочем, это не означает, что теперь у «Ростова» все стало хорошо. Выход из кризиса характеризуется рядом успешных результатов, а потому подопечным Кучука нужно приложить все усилия для того, чтобы достичь их и уйти на зимний перерыв в еще более хорошем настроении.
2 декабря, 14:00, стадион "Арена Химки", Химки
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: Соснин – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Динамо": Шунин – Морозов, Шунич, Хольмен, Козлов – Соу, Сапета, Зотов, А. Терехов, Ташаев – Луценко
"Ростов": Абаев - Байрамян, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Ионов, Гацкан, Калачев, Майер – Бухаров
Последние матчи: Н П Н Н П / Н Н П Н В
Статистика личных встреч: 45 +20 =15 -10 73:44
Котировки: 2.76 - 2.89 - 2.93
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
"Зенит" – "Урал"
Исторически «Урал» является для «Зенита» одним из самых легких соперников – в 13 матчах в рамках Премьер-Лиги питерский клуб выигрывал 11 раз и никогда еще не проигрывал. Тем не менее, встреча между ними в концовке прошлого сезона вызвала небывалую реакцию футбольной общественности. Судья Еськов тогда удалил сразу трех игроков из команды Тарханова, чем в известной степени предопределил окончательный исход. В этом чемпионате «Урал» и «Зенит» встретились в пятом туре в Екатеринбурге, и «шмели» подтвердили свои претензии на успешный результат. Да, им не удалось победить, но они смогли отобрать очки у подопечных Манчини, которые к тому времени имели 4 победы из 4-х возможных.
Сейчас, пожалуй, шансы клуба из Екатеринбурга будут небольшими. И об этом свидетельствуют сразу несколько фактов. Все-таки «Урал» в последних турах сбавил обороты – он не может победить 4 матча подряд. Команда Тарханова, можно сказать, находится в кризисе, выйти из которого до зимнего перерыва будет достаточно затруднительно. При этом «Зенит» должен быть разозленным после поражения от «Спартака» и полным решимости выиграть в последней домашней игре летне-осенней части сезона. Что касается потерь, то у гостей из-за травм под вопросом участие в матче Павленко и Балажица. У хозяев же вместе со всеми тренируется Лунев, а в списке травмированных значатся Анюков и получивший перелом носа во время бытового конфликта на парковке Терентьев.
2 декабря, 14:00, стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Главный судья: Сергей Карасев (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лодыгин - Маммана, Кришито, Иванович, Смольников – Паредес, Ерохин, Кузяев, Жирков, Кокорин – Ригони
"Урал": Годзюр - Чернов, Ароян, Кулаков, Меркулов – Димитров, Емельянов, Бумаль Майега, Евсеев, Бикфалви – Портнягин
Последние матчи: Н П Н В П / В Н Н П П
Статистика личных встреч: 13 +11 =2 -0 27:7
Котировки: 1.32 - 5.50 - 10.00
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
"Локомотив" – "Рубин"
«Локомотив» продолжает лидировать в чемпионате, и уже сейчас понятно, что на перерыв он уйдет на первом месте. Вопрос только в том, смогут ли преследователи сократить свое отставание, или же «Локо» еще больше увеличит свой отрыв. Безусловно, главным действующим лицом в игре команды Семина является Фарфан, который не только уверенно преодолевает все трудности дальних перелетов, но и штампует голы один за другим. Неудивительно, что пресс-служба столичного клуба в голосовании за лучшего игрока ноября оставила только одного кандидата – перуанского форварда. Впрочем, не стоит забывать, что «Локомотив» находится так высоко еще и потому, что отлично действует его оборона. Во встрече с «Рубином» она рискует быть ослабленной, ведь Владислав Игнатьев и Игорь Денисов получили небольшие травмы, а Мачей Рыбусь никак не восстановится после мышечного повреждения.
Правда, казанский клуб сейчас не в той форме, чтобы представлять из себя большую угрозу в атаке. Подопечные Бердыева не смогли забить в 8 последних матчах из 10. Как вы понимаете, победных результатов при такой статистике было немного. На данный момент «Рубин» находится на 12-м месте в турнирной таблице, и теоретически он может уйти на зимний перерыв как в зоне стыков, так и в зоне прямого вылета в ФНЛ. Безусловно, не такого развития событий ждали в Казани, назначая на должность главного тренера Курбана Бекиевича. Но что отметить из позитивного? Давайте не будем забывать, что в обороне игра у «казанцев» налажена достаточно неплохо – об этом свидетельствует тот факт, что они пропустили лишь на 1 гол больше, чем тот же «Локомотив». Плюс к этому по официальной информации в «Рубине» нет травмированных игроков, и в предстоящей встрече не сможет принять участие только Гранат – он дисквалифицирован.
2 декабря, 16:30, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – Гранат
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Коченков - Михалик, Кверквелия, Баринов, В. Денисов – Тарасов, Коломейцев, Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Фарфан
"Рубин": Джанаев – Бауэр, Кудряшов, Навас, Сигурдссон, Сорокин – Оздоев, Камболов, М’Вила, Азмун – Канунников
Последние матчи: В В Н В В / Н П Н Н П
Статистика личных встреч: 31 +9 =12 -10 29:36
Котировки: 1.90 - 3.20 - 5.00
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
"Уфа" – "Амкар"
В первом матче воскресенья встретятся команды, которые в турнирной таблице разделяют три очки и три места. Говорить о том, насколько важна предстоящая игра, пожалуй, не приходится. «Амкар» пока что находится в роли догоняющего, но это не значит, что у него меньшие шансы на победу, чем у «Уфы». Пермский клуб в последнее время очень здорово играет на выезде – в последних пяти встречах они не пропустили ни одного гола, хотя в соперниках были, например, «Локомотив» и «Спартак». Но считать фаворитами гостей будет неправильно. Все-таки «уфимцы» две трети своих очков набирают в домашних матчах, а в четырех последних из них неизменно побеждали. При этом мы не забудем, что «Амкар» еще ни разу не выигрывал в Уфе. Таким образом, статистика намекает на то, что высока вероятность ничейного результата.
К очной встрече команды подходят с примерно равными по значимости и по количеству потерями. «Пермяки» недосчитаются дисквалифицированного Зайцева и травмированных Рязанцева и Гасилина. Под вопросом участие в матче имеющего небольшое повреждение Костюкова. Но стоит напомнить, что после отбытого наказания за перебор желтых карточек в распоряжение Гаджиева вернутся Белоруков и Идову. У «Уфы» продолжает восстанавливаться Ванек. Им, собственно говоря, список травмированных заканчивается, но есть среди подопечных Семака два игрока, которые не смогут сыграть из-за дисквалификаций. Живоглядов и Сысуев синхронно получили свои третьи и четвертые предупреждения в двух последних турах, поэтому им придется поддержать своих партнеров с трибуны.
3 декабря, 14:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
Дисквалифицированы: Живоглядов, Сысуев – Зайцев
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Аликин, Никитин, Табидзе, Тумасян, Йокич – Пауревич, Обляков, Стоцкий, Салатич – Игбун
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Занев, Сиваков, Белоруков, Идову – Комолов, Огуде, Гащенков, Гол – Эззатолахи
Последние матчи: Н В П В П / Н Н П Н В
Статистика личных встреч: 7 +2 =4 -1 6:5
Котировки: 2.44 - 2.80 - 3.53
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
"Краснодар" – "Ахмат"
После 7 набранных очков из 9-ти возможных руководство «Ахмата» уже практически официально говорит о том, что они хотят оставить Михаила Галактионова на посту главного тренера. Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров заявил, что поиск нового наставника не ведется, и что работой молодого специалиста все довольны. Очевидно, что окончательное решение логичнее принять по завершению летне-осенней части сезона. Тем более что «грозненцам» предстоит сыграть с сильными соперниками, которые могут устроить Галактионову серьезную проверку. Первым из них станет «Краснодар», который за последние 5 лет выиграл у команды из Чечни 9 из 11-ти матчей. Впрочем, в нынешнем чемпионате «быки» не совсем стабильны – они чередуют победы с поражениями и слабо играют на своем поле. Это, правда, не мешает им идти в группе лидеров и претендовать на попадание в Лигу Чемпионов.
Но, если посмотреть на таблицу, становится понятно, что «Ахмат» тоже близок к зоне еврокубков. На данный момент он отстает от «краснодарцев» на 5 очков. Как вы понимаете, в случае победы «грозненцы» сократят отставание до 2 очков. В Краснодаре своей команде не сможет помочь дисквалифицированный Родолфо. Также, скорее всего, все еще не сможет выйти на поле Олег Иванов, который никак не может до конца справиться с грыжей. У «быков» список потерь вдвое больше. Сейчас в нем значатся четыре фамилии – Страндберг, Окриашвили, Мамаев и Мартынович. Все остальные игроки основы здоровы и готовы сыграть против «Ахмата». В том числе и Федор Смолов, которого на этой неделе активно сватали в зарубежные клубы. Как говорится, дыма без огня не бывает, а потому стоит ожидать от одного из лучших российских нападающих вдохновленной игры, ведь только она позволит ему перебраться в по-настоящему крутую команду.
3 декабря, 16:30, стадион "Краснодар", Краснодар
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – Родолфо
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Синицын - Рамирес, Гранквист, Грицаенко, Петров – Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Жоаозиньо – Смолов
"Ахмат": Гудиев – Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Плиев – Швец, Исмаэл Силва, Роши, Лео – Митришев
Последние матчи: П В В П В / П Н В Н В
Статистика личных встреч: 15 +9 =1 -5 22:15
Котировки: 1.70 - 3.70 - 5.50
Матч первого круга: 3:2
Трансляция матча:
"Анжи" - "СКА-Хабаровск"
После двух матчей в холодном и заснеженном Хабаровске местный «СКА» наконец-то отправится в теплые края. Пока еще не в отпуск, но уже хотя бы туда, где плюсовая температура. В Каспийске в начале декабря стоит достаточно приятная погода. Временами возможны ливни, но преимущественно облачно с прояснениями. При этом воздух днем все еще прогревается до +10 градусов. В таких условиях вполне комфортно играть в футбол. И это очень важно, потому что предстоящая встреча очень важна для обеих команд. «Анжи» и «СКА» продолжают находиться в самом низу турнирной таблицы. Когда как не в очном противостоянии друг с другом им пытаться набрать очки и подняться чуть выше. Нейтральных болельщиков может обнадеживать тот факт, что «махачкалинцы» и «хабаровчане» пропускают больше всех в Премьер-Лиге, ведь именно это обстоятельство повышает вероятность того, что в их матче будет много голов.
Тем более что в 8 играх с участием «СКА» из 9-ти последних было забито не меньше трех мячей. При этом в шести предыдущих турах подопечные Поддубского неизменно пропускали минимум дважды. «Анжи» в этом плане тоже стабилен – он позволяет своим соперникам забивать голы во всех матчах, начиная с 9 сентября. В общем говоря, ждем от встречи в Каспийске результативного футбола. Что касается тех, кто не сможет принять в этом участие, то стоит отметить, что у махачкалинского клуба новых потерь на этой неделе не появилось. В лазарете по-прежнему находятся Мусалов, Хадарцев и Липартия. У «хабаровчан» под вопросом выход на поле Друзина и Черевко – у обоих футболистов есть небольшие повреждения. Абсолютно точно не сможет сыграть против «Анжи» Дедечко – он получил дисквалификацию за перебор желтых карточек. Все остальные игроки «СКА» полностью готовы к предстоящей игре.
3 декабря, 19:00, стадион "Анжи Арена", Каспийск
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: нет – Дедечко
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Анжи": Лория – Самарджич, Брызгалов, Бакаев, Полуяхтов, Тетрашвили - Кацаев, Чайковский, Данченко, Маркелов – Прудников
"СКА-Хабаровск": Довбня – Эдиев, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев – Казанков, Никифоров, Федотов, Карасев – Маркович
Последние матчи: В Н В П П / Н П П П П
Статистика личных встреч: 1 +0 =0 -1 0:2
Котировки: 1.73 - 3.50 - 5.70
Матч первого круга: 0:2
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
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