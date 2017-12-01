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Александр Самедов: пожизненный контракт со "Спартаком" я, конечно же, готов заключить

Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал, что готов заключить пожизненный контракт со "Спартаком", если национальная команда победит на ЧМ-2018.

"Нам надо решать задачи по мере поступления и думать сначала о выходе из группы. Для нас это задача-минимум. А плей-офф - это уже лотерея. Все зависит от того, на кого выйдешь.

А если говорить об обещаниях. Пожизненный контракт со "Спартаком" я, конечно же, готов заключить (в случае победы на чемпионате мира - прим.)", - передает слова Самедова RT.
Теги: Самедов Сборная России Спартак
Сегодня, 09:48
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