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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд высказался относительно предстоящего матча красно-белых с тульским "Арсеналом" в премьер-лиге.
"Говорят, что Тула - гроза авторитетов, но я не буду обращать внимание на то, как играет "Арсенал". Мне все равно, как он играет. Вы можете со мной не согласиться, но в данный момент "Спартак" - самая играющая команда в РФПЛ. Такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России.
Я не к тому говорю, что сам спартаковец, просто Адриано, Промес и Зе Луиш играют прекрасно, таких форвардов ни у кого нет. При этом команда стала более дисциплинированная, более организованная. Дерби двух столиц показало, что "Спартак" больше хочет добиться золотых медалей, чем "Зенит".
Это удивительно, как и удивительны для меня высказывания Манчини, который, откровенно говоря, повёл себя как ребенок. Я его до этого уважал, но он после матча со "Спартаком" дал пространное интервью. Сказал, что "Зенит" играл лучше, но почему-то проиграл 1:3. Чушь! Беспросветная чушь.
Он что же, думает, что в России болельщики дураки что ли? "Зенит" играл хорошо, да, но "Спартак" был сильнее. Так и скажи! Похвали соперника", - цитирует Рейнгольда "Спорт уик-энд".
"Говорят, что Тула - гроза авторитетов, но я не буду обращать внимание на то, как играет "Арсенал". Мне все равно, как он играет. Вы можете со мной не согласиться, но в данный момент "Спартак" - самая играющая команда в РФПЛ. Такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России.
Я не к тому говорю, что сам спартаковец, просто Адриано, Промес и Зе Луиш играют прекрасно, таких форвардов ни у кого нет. При этом команда стала более дисциплинированная, более организованная. Дерби двух столиц показало, что "Спартак" больше хочет добиться золотых медалей, чем "Зенит".
Это удивительно, как и удивительны для меня высказывания Манчини, который, откровенно говоря, повёл себя как ребенок. Я его до этого уважал, но он после матча со "Спартаком" дал пространное интервью. Сказал, что "Зенит" играл лучше, но почему-то проиграл 1:3. Чушь! Беспросветная чушь.
Он что же, думает, что в России болельщики дураки что ли? "Зенит" играл хорошо, да, но "Спартак" был сильнее. Так и скажи! Похвали соперника", - цитирует Рейнгольда "Спорт уик-энд".
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