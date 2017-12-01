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Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд высказался относительно предстоящего матча красно-белых с тульским "Арсеналом" в премьер-лиге.

"Говорят, что Тула - гроза авторитетов, но я не буду обращать внимание на то, как играет "Арсенал". Мне все равно, как он играет. Вы можете со мной не согласиться, но в данный момент "Спартак" - самая играющая команда в РФПЛ. Такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России.

Я не к тому говорю, что сам спартаковец, просто Адриано, Промес и Зе Луиш играют прекрасно, таких форвардов ни у кого нет. При этом команда стала более дисциплинированная, более организованная. Дерби двух столиц показало, что "Спартак" больше хочет добиться золотых медалей, чем "Зенит".

Это удивительно, как и удивительны для меня высказывания Манчини, который, откровенно говоря, повёл себя как ребенок. Я его до этого уважал, но он после матча со "Спартаком" дал пространное интервью. Сказал, что "Зенит" играл лучше, но почему-то проиграл 1:3. Чушь! Беспросветная чушь.

Он что же, думает, что в России болельщики дураки что ли? "Зенит" играл хорошо, да, но "Спартак" был сильнее. Так и скажи! Похвали соперника", - цитирует Рейнгольда "Спорт уик-энд".
Теги: Рейнгольд Спартак
Сегодня, 09:52
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(4)
№8 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 11:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если он недельку помолчит, про него все забудут?
Дед реально боится одиночества, и готов говорить...говорить...говорить...


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:09) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Стратег
Согласен, дурная привычка у ветерана. Обыграли Зенит по делу, никто не спорит, молодцы, но про Тулу к чему до драки?

Дурная привычка? В его возрасте у тех немногих, кто дожил, другие привычки - это слюни на подушке и мычание. Так что уважайте ветерана, он в полном порядке и Альцгеймер к нему ещё долго не ходок.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: MIG Piter (Сегодня, 11:09) #
  • +1
  •  (3)
online

Играли две примерно равных в тот вечер команды. Одной чуть больше повезло. А тотального превосходства ни по моментам, ни по владению, ни по каким-либо другим параметрам не было и в помине. Так что выдыхайте вместе с дедушкой. Выиграли - молодцы! Не перехвалите...


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Регистрация: 12.06.2008
№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 10:28) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: pikaldi
Да угомонись дед .... посмотрим что будешь говорить после игры

Согласен, дурная привычка у ветерана. Обыграли Зенит по делу, никто не спорит, молодцы, но про Тулу к чему до драки?
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:25) #
  • +4
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У старого и малого от ненависти до любви один шаг или одна игра. Если Арсеналу Спартак влетит, дед повернется на 180 градусов 100%.
Регистрация: 29.08.2017
№3 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 10:11) #
  • +7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да угомонись дед .... посмотрим что будешь говорить после игры
Регистрация: 25.01.2016
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 10:10) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Дерби двух столиц показало, что "Спартак" больше хочет добиться золотых медалей, чем "Зенит".

Ну какая же чушь собачья! Он что, хочет сказать, что Кокорин, например, попал мячом в штангу (когда перед ним была половина пустых ворот) только потому, что он хотел меньше забить, чем Адриано? Бррред какой....


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По жизни свинья предназначена для забоя. Этого не знает только сама глупая свинья...
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:55) #
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  •  (17)
online
Болеет за:
«Сибирь»
У Зенита есть убийственный Зюба, может затоптать любую розу.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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