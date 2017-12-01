Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Аарон Оланаре: "Тосно" - хорошая команда, которая может доставить нам проблемы

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре высказался относительно предстоящего матча 19-го тура РФПЛ с "Тосно".

"Наш тренер говорит, что сейчас в премьер-лиге все научились играть на результат, и я с ним абсолютно согласен. "Тосно" - хорошая команда, у себя дома сумела доставить нам проблемы", - передает слова Оланаре официальный сайт ЦСКА.
Теги: Тосно ЦСКА Оланаре
Сегодня, 10:39
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 10:48) #
  • -1
  •  (3)

дом, жена и хорошая зарплата в ЦСКА, что еще нужно, чтоб встретить старость
Регистрация: 20.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.