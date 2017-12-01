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Алексей Сорокин: у WADA нет никаких претензий в вопросах подготовки к ЧМ-2018

У Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет никаких претензий в вопросах подготовки к ЧМ-2018, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Давайте так, весь этот вопрос – зона ответственности ФИФА в глобальном смысле, оргкомитет никак этого вопроса не касается. Но уже давно известно, что пробы будут отправляться в лабораторию WADA в Лозанну.

Никаких претензий у Международного антидопингового агентства в вопросах подготовки к чемпионату мира в России нет", - передает слова Сорокина "Р-Спорт".
Теги: Сорокин
Сегодня, 10:47
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