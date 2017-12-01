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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Сорокин: у WADA нет никаких претензий в вопросах подготовки к ЧМ-2018
У Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет никаких претензий в вопросах подготовки к ЧМ-2018, заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
"Давайте так, весь этот вопрос – зона ответственности ФИФА в глобальном смысле, оргкомитет никак этого вопроса не касается. Но уже давно известно, что пробы будут отправляться в лабораторию WADA в Лозанну.
Никаких претензий у Международного антидопингового агентства в вопросах подготовки к чемпионату мира в России нет", - передает слова Сорокина "Р-Спорт".
"Давайте так, весь этот вопрос – зона ответственности ФИФА в глобальном смысле, оргкомитет никак этого вопроса не касается. Но уже давно известно, что пробы будут отправляться в лабораторию WADA в Лозанну.
Никаких претензий у Международного антидопингового агентства в вопросах подготовки к чемпионату мира в России нет", - передает слова Сорокина "Р-Спорт".
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