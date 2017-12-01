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Защитник сборной Панамы сделал татуировку с эмблемой ЧМ-2018 (фото)

Защитник сборной Панамы Роман Торрес выложил фото с татуировкой, посвященной ЧМ-2018 в России.

"Нет ничего лучше, чем вспоминать один из самых счастливых моментов в моей жизни", – подписал Торрес фото в твиттере.

Сегодня, 11:20
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