Защитник сборной Панамы сделал татуировку с эмблемой ЧМ-2018 (фото)

Nada mejor que recordar uno de los momentos m?s felices de mi vida 10-10- 2017 gracias por el arte @ptyinktattooshop Pancho pic.twitter.com/WULkW5knc2 — Rom?n Torres (@romantorres05) December 1, 2017

Защитник сборной Панамы Роман Торрес выложил фото с татуировкой, посвященной ЧМ-2018 в России."Нет ничего лучше, чем вспоминать один из самых счастливых моментов в моей жизни", – подписал Торрес фото в твиттере.