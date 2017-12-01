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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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10:19
Антон Митрюшкин выбыл до конца года (1)
Антон Митрюшкин выбыл до конца года (1)
10:00
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (11)
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (11)
09:52
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (17)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (17)
Вчера, 23:30
Россию не допустят до допинг-тестирования на ЧМ-2018 (9)
Россию не допустят до допинг-тестирования на ЧМ-2018 (9)
Вчера, 23:25
Диего Форлан: против России никому не будет легко
Диего Форлан: против России никому не будет легко
Вчера, 22:24
Денис Глушаков: волк Забивака сообщил мне инсайд, с кем сборная России сыграет на ЧМ-2018 (26)
Денис Глушаков: волк Забивака сообщил мне инсайд, с кем сборная России сыграет на ЧМ-2018 (26)
Вчера, 22:23
Семь выделенных полос на гостевом маршруте болельщиков ЧМ-2018 организуют в Екатеринбург
Семь выделенных полос на гостевом маршруте болельщиков ЧМ-2018 организуют в Екатеринбург
Вчера, 22:20
Дэвид Симэн: Акинфеев? Он очень даже хорош
Дэвид Симэн: Акинфеев? Он очень даже хорош
Вчера, 22:01
Александр Мостовой: Мексика, Дания и Нигерия - хороший вариант для России, ровная группа (3)
Александр Мостовой: Мексика, Дания и Нигерия - хороший вариант для России, ровная группа (3)
Александр Бубнов: ЦСКА не имеет права дома терять очки с аутсайдером
Известный эксперт Александр Бубнов высказал свои ожидания от матча 19-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Тосно".
"Прогноз: 2:0. ЦСКА стабилизировал игру в средней линии, впереди исправно забивает Вернблум.
Несмотря на потерю Щенникова, терять очки дома в споре с аутсайдером армейцы не имеют права", - передает слова эксперта "Sportbox".
"Прогноз: 2:0. ЦСКА стабилизировал игру в средней линии, впереди исправно забивает Вернблум.
Несмотря на потерю Щенникова, терять очки дома в споре с аутсайдером армейцы не имеют права", - передает слова эксперта "Sportbox".
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