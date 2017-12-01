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Александр Бубнов: ЦСКА не имеет права дома терять очки с аутсайдером

Известный эксперт Александр Бубнов высказал свои ожидания от матча 19-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Тосно".

"Прогноз: 2:0. ЦСКА стабилизировал игру в средней линии, впереди исправно забивает Вернблум.

Несмотря на потерю Щенникова, терять очки дома в споре с аутсайдером армейцы не имеют права", - передает слова эксперта "Sportbox".
Теги: Бубнов ЦСКА Тосно
Сегодня, 11:47
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(2)
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:50) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: evgenij
только игрочков маловато -нет решал да и лавочка пуста wink

ага, эта проблема вот прям сегодня возникла и до этого ни разу не посещала ЦСКА


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: evgenij (Сегодня, 12:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Терек»
только игрочков маловато -нет решал да и лавочка пуста wink
Регистрация: 27.11.2017
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:37) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Спартак в Туле всегда проигрывал. Всегда.

ну раз так, то пускай продолжает столь приятную традицию


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:19) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: serega_user
Интересно, а Тула второй раз раздвинет булки перед спартаком?

Какой навырезано-->вырезано второй? Ты ж дебил. Спартак в Туле всегда проигрывал. Всегда.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:01) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Интересно, Тосно после добровольного пассивного порно в Питере, раздвинет ещё раз булки? А то ведь больше некого увольнять из тренерского штаба если что ))

Интересно, а Тула второй раз раздвинет булки перед спартаком? 6 очков не лишними будут после великодушной помощи великих в конце прошлого сезона


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:57) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Интересно, Тосно после добровольного пассивного порно в Питере, раздвинет ещё раз булки? А то ведь больше некого увольнять из тренерского штаба если что ))


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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