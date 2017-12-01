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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Самедов: мне понравилась шутка Виталия Мутко по поводу допинга
Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов прокомментировал шумиху вокруг допинга.
– Выступление сборной России на чемпионате мира 2014 года сочли позорным. На Кубке конфедераций вы не смогли выйти из группы. Если ситуация повторится на домашнем чемпионате мира, психологически будет еще тяжелее. Это оказывает дополнительное давление?
– Я не хочу смотреть в будущее с пессимизмом, хочется верить в более благоприятный исход. Я не согласен, что на Кубке конфедераций сборная России выступила плохо. Да, результат получился неудовлетворительным, но определенный шаг вперед мы сделали. Возвращаясь к чемпионату мира, я верю, что мы выйдем из группы на турнире. Мы обязаны это сделать.
- В последнее время активно обсуждается тема допинга в российском футболе… Как игроки относятся ко всей этой истории?
– Мне понравилась шутка Виталия Мутко по этому поводу: если мы под допингом так играем, то как без него бы было? Не знаю, что добавить к этому. Нас часто проверяют, особенно в Лиге чемпионов. В национальной команде на каждом сборе все проходят допинг-контроль.
RT
– Выступление сборной России на чемпионате мира 2014 года сочли позорным. На Кубке конфедераций вы не смогли выйти из группы. Если ситуация повторится на домашнем чемпионате мира, психологически будет еще тяжелее. Это оказывает дополнительное давление?
– Я не хочу смотреть в будущее с пессимизмом, хочется верить в более благоприятный исход. Я не согласен, что на Кубке конфедераций сборная России выступила плохо. Да, результат получился неудовлетворительным, но определенный шаг вперед мы сделали. Возвращаясь к чемпионату мира, я верю, что мы выйдем из группы на турнире. Мы обязаны это сделать.
- В последнее время активно обсуждается тема допинга в российском футболе… Как игроки относятся ко всей этой истории?
– Мне понравилась шутка Виталия Мутко по этому поводу: если мы под допингом так играем, то как без него бы было? Не знаю, что добавить к этому. Нас часто проверяют, особенно в Лиге чемпионов. В национальной команде на каждом сборе все проходят допинг-контроль.
RT
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