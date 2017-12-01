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Александр Самедов: мне понравилась шутка Виталия Мутко по поводу допинга

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов прокомментировал шумиху вокруг допинга.

– Выступление сборной России на чемпионате мира 2014 года сочли позорным. На Кубке конфедераций вы не смогли выйти из группы. Если ситуация повторится на домашнем чемпионате мира, психологически будет еще тяжелее. Это оказывает дополнительное давление?

– Я не хочу смотреть в будущее с пессимизмом, хочется верить в более благоприятный исход. Я не согласен, что на Кубке конфедераций сборная России выступила плохо. Да, результат получился неудовлетворительным, но определенный шаг вперед мы сделали. Возвращаясь к чемпионату мира, я верю, что мы выйдем из группы на турнире. Мы обязаны это сделать.

- В последнее время активно обсуждается тема допинга в российском футболе… Как игроки относятся ко всей этой истории?

– Мне понравилась шутка Виталия Мутко по этому поводу: если мы под допингом так играем, то как без него бы было? Не знаю, что добавить к этому. Нас часто проверяют, особенно в Лиге чемпионов. В национальной команде на каждом сборе все проходят допинг-контроль.

RT
Теги: Самедов Сборная России
Сегодня, 11:57
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(0)
№5 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: EMDM
Цитата: Saveger
Это не шутка. Российские футболисты принимают допинг и специально играют из ног вон плохо, чтобы не вызывать подозрений

Ага laughing
Можно правда не употреблять допинг и стараться играть хорошо, по идеи результат должен быть таким же))

Шутники, пять баллов smile
Регистрация: 4.04.2010
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 12:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Самедов кстати застал то время когда Червяк с Катулиным их допингом накачивали до потери пульса.Итог 10 место


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:11) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Допинг в футболе - вещь абсолютно бессмысленная.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: EMDM (Сегодня, 12:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Saveger
Это не шутка. Российские футболисты принимают допинг и специально играют из ног вон плохо, чтобы не вызывать подозрений

Ага laughing
Можно правда не употреблять допинг и стараться играть хорошо, по идеи результат должен быть таким же))
Регистрация: 24.04.2008
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 12:02) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это не шутка. Российские футболисты принимают допинг и специально играют из ног вон плохо, чтобы не вызывать подозрений


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
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