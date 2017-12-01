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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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10:00
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09:52
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Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (17)
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Вчера, 23:25
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Станислав Черчесов отдал предпочтение в голосовании на "Первую пятерку" Ивану Облякову
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проголосовал на конкурсе "Первая пятерка".
При выборе лучшего молодого игрока 2017 года на первое место тренер поставил полузащитника "Уфы" Ивана Облякова. Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов сделал такой же выбор.
На второе место Черчесов поставил хавбека "Анжи" Аяза Гулиева. Замкнул тройку полузащитник "Ростова" Александр Зуев. У Бушманова на втором и третьем месте Чалов и Зуев.
ДФЛ
При выборе лучшего молодого игрока 2017 года на первое место тренер поставил полузащитника "Уфы" Ивана Облякова. Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов сделал такой же выбор.
На второе место Черчесов поставил хавбека "Анжи" Аяза Гулиева. Замкнул тройку полузащитник "Ростова" Александр Зуев. У Бушманова на втором и третьем месте Чалов и Зуев.
ДФЛ
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