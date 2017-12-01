Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Станислав Черчесов отдал предпочтение в голосовании на "Первую пятерку" Ивану Облякову

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проголосовал на конкурсе "Первая пятерка".

При выборе лучшего молодого игрока 2017 года на первое место тренер поставил полузащитника "Уфы" Ивана Облякова. Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов сделал такой же выбор.

На второе место Черчесов поставил хавбека "Анжи" Аяза Гулиева. Замкнул тройку полузащитник "Ростова" Александр Зуев. У Бушманова на втором и третьем месте Чалов и Зуев.

ДФЛ
Теги: Черчесов Обляков
Сегодня, 12:24
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:30) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Кто это?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.