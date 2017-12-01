Станислав Черчесов отдал предпочтение в голосовании на "Первую пятерку" Ивану Облякову

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проголосовал на конкурсе "Первая пятерка".При выборе лучшего молодого игрока 2017 года на первое место тренер поставил полузащитника "Уфы" Ивана Облякова. Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов сделал такой же выбор.На второе место Черчесов поставил хавбека "Анжи" Аяза Гулиева. Замкнул тройку полузащитник "Ростова" Александр Зуев. У Бушманова на втором и третьем месте Чалов и Зуев.