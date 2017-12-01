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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лотар Маттеус: Нойштедтер и Рауш в сборной России - это нормально
Легендарный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус высказал отношение к тому, что Роман Нойштедтер и Константин Рауш выступают за сборную России.
"Это нормально. Похожая тенденция есть и у нас. У Жерома Боатенга ганское происхождение, у Месута Озила – турецкое, Лукас Подольски и Мирослав Клозе - поляки. Но у всех них есть немецкие корни, немецкий паспорт. Когда у игрока есть выбор между несколькими сборными, он сам вправе принимать решение.
Если игрок турецкого происхождения живёт в Германии, но понимает, что в немецкую сборную ему не попасть, то ему проще играть за сборную Турции. Да, возможно, он никогда не был там, не знает языка, но у него есть турецкие корни", - передает слова Маттеуса "Чемпионат".
"Это нормально. Похожая тенденция есть и у нас. У Жерома Боатенга ганское происхождение, у Месута Озила – турецкое, Лукас Подольски и Мирослав Клозе - поляки. Но у всех них есть немецкие корни, немецкий паспорт. Когда у игрока есть выбор между несколькими сборными, он сам вправе принимать решение.
Если игрок турецкого происхождения живёт в Германии, но понимает, что в немецкую сборную ему не попасть, то ему проще играть за сборную Турции. Да, возможно, он никогда не был там, не знает языка, но у него есть турецкие корни", - передает слова Маттеуса "Чемпионат".
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