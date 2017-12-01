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Джанни Инфантино: буду пристально следить за ведущими жеребьевки ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино пошутил, что будет пристально следить за ведущими жеребьевки финального турнира ЧМ-2018.

"Первую жеребьевку я проводил десять лет назад. В этот раз я не буду проводить сам жеребьевку и грустно себя чувствую по этому поводу, но хочу сказать всем, кто будет вести жеребьевку, что я буду пристально следить за вами", - пошутил Инфантино, который, будучи генсеком УЕФА, проводил жеребьевки еврокубков.

"Мне очень нравится находиться здесь, в Москве, в Кремле. Это фантастика. Я уверен, что мы справимся на пятерку.

Действительно я буду следить за жеребьевкой и как болельщик, и как президент ФИФА. Это очень эмоциональный момент для меня, и вот почему: это первая жеребьевка чемпионата мира для меня в качестве президента ФИФА. Все знают, что я и болельщик, и также эксперт по проведению жеребьевки", - передает слова Инфантино "Р-Спорт".
Теги: Инфантино
Сегодня, 13:22
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:23) #
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Болеет за:
ЦСКА
а кому б не нравилось находиться в Кремле...это вам не хостел в Алтуфтьево


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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