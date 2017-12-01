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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Защитник "Ахмата": в перерыве матча с "Динамо" облился чаем, чтобы согреться
Защитник "Ахмата" Филипе Сампайю рассказал, как согревался после первого тайма матча с "Динамо" (1:1).
"В России нереально холодно, но я к этому был готов. После первого тайма в матче с "Динамо" я не только пил чай, но и облился им, чтобы согреться.
Думаю, что к морозам привыкну, не считаю, что это помеха для меня", – передает слова Сампайю официальный сайт "Ахмат".
"В России нереально холодно, но я к этому был готов. После первого тайма в матче с "Динамо" я не только пил чай, но и облился им, чтобы согреться.
Думаю, что к морозам привыкну, не считаю, что это помеха для меня", – передает слова Сампайю официальный сайт "Ахмат".
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