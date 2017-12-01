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Защитник "Ахмата": в перерыве матча с "Динамо" облился чаем, чтобы согреться

Защитник "Ахмата" Филипе Сампайю рассказал, как согревался после первого тайма матча с "Динамо" (1:1).

"В России нереально холодно, но я к этому был готов. После первого тайма в матче с "Динамо" я не только пил чай, но и облился им, чтобы согреться.

Думаю, что к морозам привыкну, не считаю, что это помеха для меня", – передает слова Сампайю официальный сайт "Ахмат".
Теги: Ахмат
Сегодня, 13:40
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№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:50) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Дайте ему водки и он обольётся тоже. Дикие люди..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:46) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
нереально?в Якутск сгонял бы.
то, что у нас нуль - это нормальная, даже теплая погода для этого времени года
в прошлом веке заметало так, что хаты открыть не могли, а сейчас то что?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 13:44) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и дикий же народ... Дети гор... Душевой нет?


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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