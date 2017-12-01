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Александр Бубнов: "Локомотиву" нужно брать свое в игре с "Рубином"

Известный эксперт Александр Бубнов высказался относительно предстоящего матча 19-го тура премьер-лиги "Локомотив" – "Рубин".

"Прогноз: 1:0. У "Рубина" большие трудности в атаке, но даже без учёта этого фактора лидирующему "Локо" нужно брать своё в Казани, если железнодорожники всерьёз нацелились на титул", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Локомотив Рубин
Сегодня, 14:08
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