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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: "Локомотиву" нужно брать свое в игре с "Рубином"
Известный эксперт Александр Бубнов высказался относительно предстоящего матча 19-го тура премьер-лиги "Локомотив" – "Рубин".
"Прогноз: 1:0. У "Рубина" большие трудности в атаке, но даже без учёта этого фактора лидирующему "Локо" нужно брать своё в Казани, если железнодорожники всерьёз нацелились на титул", - передает слова Бубнова "Sportbox".
"Прогноз: 1:0. У "Рубина" большие трудности в атаке, но даже без учёта этого фактора лидирующему "Локо" нужно брать своё в Казани, если железнодорожники всерьёз нацелились на титул", - передает слова Бубнова "Sportbox".
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