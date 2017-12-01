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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в преддверии жеребьевки чемпионата мира в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал, какие сборные хотел бы видеть соперниками россиян по группе.
- Ожидания от предстоящего события грандиозные. Очень большой праздник к нам придет, и сейчас последняя ступенька перед этим праздником, когда мы узнаем, кто в какой группе будет играть, с какими командами и где. Уже все начнут непосредственно думать о чемпионате мира, и интерес к предстоящему футбольному форуму еще больше возрастет, - сказал Булыкин. - От нашей сборной я жду хороших результатов и качественной игры.
- А соперников, каких желаете для нашей сборной?
- Тут двоякое мнение. С одной стороны, хочется, чтобы соперники были не самые сильные, и мы их прошли, с другой стороны, хотелось бы,чтобы были хорошие оппоненты, с которыми можно играть и показывать красивый футбол и при большом желании и удаче выигрывать. Здесь я бы вообще не стал говорить о том, какой нам соперник удобен, а какой нет. Потому что мы знаем, что сборная России порой не выбиралась из очень легких групп.
- Тогда, наверное, было бы лучше, если бы группа досталась посильнее? Сильные соперники всегда были хорошим раздражителем для нашей сборной.
- Но я верю, что нашей сборной все равно, какая у нее группа. Она в состоянии из любой группы выйти. Тем более что наша команда находится в первой корзине. Кто бы ни попался — можно обыгрывать и выходить.
- И все же каких соперников лучше иметь в своей группе?
Если говорить о конкретных командах, то особых предпочтений у меня нет. Может быть, было бы интересно видеть соперниками те команды, где есть мои друзья. Буду рад их видеть. Опять же не угадаешь, слабые соперники нам нужны или наоборот сильные. Но, конечно, из второй корзины не хотелось бы получить в соперники сборную Испании. Команда Перу, за которую выступает игрок «Локомотива» Фарфан, хороший соперник. Из третьей корзины не хотел бы, чтобы досталась Исландия. А вот команда Дании — напротив. Там, кстати, играет мой друг Кристиан Эриксен. Из четвертой корзины? Если нам попадется Нигерия, нашим ребятам придется очень тяжело. Со сборной Сербии, напротив, можно играть в красивый интересный футбол. Здесь у меня, кстати, тоже друзья есть — Душан Тадич. Мы в свое время вместе целый год играли.
Наши ребята уже соскучились по официальным играм. Нас ждет большой форум, где болельщики окажут сборной России колоссальную поддержку. Думаю, наша команда не должна нас подвести.
- Ожидания от предстоящего события грандиозные. Очень большой праздник к нам придет, и сейчас последняя ступенька перед этим праздником, когда мы узнаем, кто в какой группе будет играть, с какими командами и где. Уже все начнут непосредственно думать о чемпионате мира, и интерес к предстоящему футбольному форуму еще больше возрастет, - сказал Булыкин. - От нашей сборной я жду хороших результатов и качественной игры.
- А соперников, каких желаете для нашей сборной?
- Тут двоякое мнение. С одной стороны, хочется, чтобы соперники были не самые сильные, и мы их прошли, с другой стороны, хотелось бы,чтобы были хорошие оппоненты, с которыми можно играть и показывать красивый футбол и при большом желании и удаче выигрывать. Здесь я бы вообще не стал говорить о том, какой нам соперник удобен, а какой нет. Потому что мы знаем, что сборная России порой не выбиралась из очень легких групп.
- Тогда, наверное, было бы лучше, если бы группа досталась посильнее? Сильные соперники всегда были хорошим раздражителем для нашей сборной.
- Но я верю, что нашей сборной все равно, какая у нее группа. Она в состоянии из любой группы выйти. Тем более что наша команда находится в первой корзине. Кто бы ни попался — можно обыгрывать и выходить.
- И все же каких соперников лучше иметь в своей группе?
Если говорить о конкретных командах, то особых предпочтений у меня нет. Может быть, было бы интересно видеть соперниками те команды, где есть мои друзья. Буду рад их видеть. Опять же не угадаешь, слабые соперники нам нужны или наоборот сильные. Но, конечно, из второй корзины не хотелось бы получить в соперники сборную Испании. Команда Перу, за которую выступает игрок «Локомотива» Фарфан, хороший соперник. Из третьей корзины не хотел бы, чтобы досталась Исландия. А вот команда Дании — напротив. Там, кстати, играет мой друг Кристиан Эриксен. Из четвертой корзины? Если нам попадется Нигерия, нашим ребятам придется очень тяжело. Со сборной Сербии, напротив, можно играть в красивый интересный футбол. Здесь у меня, кстати, тоже друзья есть — Душан Тадич. Мы в свое время вместе целый год играли.
Наши ребята уже соскучились по официальным играм. Нас ждет большой форум, где болельщики окажут сборной России колоссальную поддержку. Думаю, наша команда не должна нас подвести.
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