Норвежский телеканал лишили аккредитации на церемонию жеребьевки ЧМ-2018

Норвежский журналист Эйстейну Боген, представляющий телекомпанию TV2, не был допущен на церемонию жеребьевки ЧМ-2018, сообщает The Independent Barents Observer.Журналист рассказал, что, по информации сотрудницы пресс-службы, его аккредитация, вероятно, была отозвана Федеральной службой безопасности"Не думаю, что когда-то такое происходило за всю историю ФИФА. СМИ, которое имеет право освещать чемпионат мира, лишила аккредитации страна - хозяйка турнира.Кто еще в черном списке Путина? Может, только те СМИ, которые не критиковали в своих эфирах Россию, и будут приглашены для освещения матчей", - заявил Боген.