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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Норвежский телеканал лишили аккредитации на церемонию жеребьевки ЧМ-2018
Норвежский журналист Эйстейну Боген, представляющий телекомпанию TV2, не был допущен на церемонию жеребьевки ЧМ-2018, сообщает The Independent Barents Observer.
Журналист рассказал, что, по информации сотрудницы пресс-службы, его аккредитация, вероятно, была отозвана Федеральной службой безопасности
"Не думаю, что когда-то такое происходило за всю историю ФИФА. СМИ, которое имеет право освещать чемпионат мира, лишила аккредитации страна - хозяйка турнира.
Кто еще в черном списке Путина? Может, только те СМИ, которые не критиковали в своих эфирах Россию, и будут приглашены для освещения матчей", - заявил Боген.
Газета.Ru
Журналист рассказал, что, по информации сотрудницы пресс-службы, его аккредитация, вероятно, была отозвана Федеральной службой безопасности
"Не думаю, что когда-то такое происходило за всю историю ФИФА. СМИ, которое имеет право освещать чемпионат мира, лишила аккредитации страна - хозяйка турнира.
Кто еще в черном списке Путина? Может, только те СМИ, которые не критиковали в своих эфирах Россию, и будут приглашены для освещения матчей", - заявил Боген.
Газета.Ru
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