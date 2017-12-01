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Норвежский телеканал лишили аккредитации на церемонию жеребьевки ЧМ-2018

Норвежский журналист Эйстейну Боген, представляющий телекомпанию TV2, не был допущен на церемонию жеребьевки ЧМ-2018, сообщает The Independent Barents Observer.

Журналист рассказал, что, по информации сотрудницы пресс-службы, его аккредитация, вероятно, была отозвана Федеральной службой безопасности

"Не думаю, что когда-то такое происходило за всю историю ФИФА. СМИ, которое имеет право освещать чемпионат мира, лишила аккредитации страна - хозяйка турнира.

Кто еще в черном списке Путина? Может, только те СМИ, которые не критиковали в своих эфирах Россию, и будут приглашены для освещения матчей", - заявил Боген.

Газета.Ru
Сегодня, 14:51
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(2)
№6 Написал: checkmate (Сегодня, 15:49) #
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  •  (1)
online

Цитата: Alek
Цитата: checkmate
Типично путинские штучки.

Иди на буй, петушара, пиндоская прошмандовка


Смешной холуйчик.
Регистрация: 21.02.2016
№5 Написал: Alek Саранск (Сегодня, 15:34) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: checkmate
Типично путинские штучки.

Иди на буй, петушара, пиндоская прошмандовка
Регистрация: 19.11.2009
№4 Написал: checkmate (Сегодня, 15:31) #
  • -2
  •  (10)
online

Типично путинские штучки.
Регистрация: 21.02.2016
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 15:19) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
как же нравится читать это нытьё))
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:00) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
ну всё, не побухает за счет канала

Цитата: Gusjohnson19
Разнылись,а вы как себя ведёте по отношению к нам??? Уроды,ещё и приезжают сюда права свои качать,толерасты недоделанные!!!!

да жизнь сама накажет, когда их толерантность доведет до того, что одни однополые негры будут у власти
*пы сы - интересно сколько "толерантных" тут будет по минусам


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Gusjohnson19 (Сегодня, 14:58) #
  • 0
  •  (8)
online

Разнылись,а вы как себя ведёте по отношению к нам??? Уроды,ещё и приезжают сюда права свои качать,толерасты недоделанные!!!!
Регистрация: 4.08.2016
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