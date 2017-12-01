Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:18
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (10)
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (10)
10:19
Антон Митрюшкин выбыл до конца года (1)
Антон Митрюшкин выбыл до конца года (1)
10:00
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
09:52
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
Александр Мостовой: за счет своих стен должны пробиваться в плей-офф в любой компании
Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от предстоящей жеребьевки ЧМ-2018, отметив, что не хотел бы видеть в группе с Россией Испанию.
"Если достанутся Перу, Саудовская Аравия и еще кто-нибудь - из такой группы мы выйдем по любому. Тем более, дома играем. А Испания и Коста-Рика - уже совсем другое дело. В таком случае будет трудно. Хотя за счет своих стен должны пробиваться в плей-офф в любой компании.
Аргентина и Франция, но они, как и мы, посеяны в первой корзине. Это классные сборные, с которыми, однако, можно играть. Вот испанцев, повторю, в соперники бы не хотелось. Они сейчас в отличном состоянии", - сказал Мостовой.
Газета.Ru
"Если достанутся Перу, Саудовская Аравия и еще кто-нибудь - из такой группы мы выйдем по любому. Тем более, дома играем. А Испания и Коста-Рика - уже совсем другое дело. В таком случае будет трудно. Хотя за счет своих стен должны пробиваться в плей-офф в любой компании.
Аргентина и Франция, но они, как и мы, посеяны в первой корзине. Это классные сборные, с которыми, однако, можно играть. Вот испанцев, повторю, в соперники бы не хотелось. Они сейчас в отличном состоянии", - сказал Мостовой.
Газета.Ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.