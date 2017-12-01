Александр Мостовой: за счет своих стен должны пробиваться в плей-офф в любой компании

Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от предстоящей жеребьевки ЧМ-2018, отметив, что не хотел бы видеть в группе с Россией Испанию."Если достанутся Перу, Саудовская Аравия и еще кто-нибудь - из такой группы мы выйдем по любому. Тем более, дома играем. А Испания и Коста-Рика - уже совсем другое дело. В таком случае будет трудно. Хотя за счет своих стен должны пробиваться в плей-офф в любой компании.Аргентина и Франция, но они, как и мы, посеяны в первой корзине. Это классные сборные, с которыми, однако, можно играть. Вот испанцев, повторю, в соперники бы не хотелось. Они сейчас в отличном состоянии", - сказал Мостовой.