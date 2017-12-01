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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
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Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
От 10 до 20 тысяч английских болельщиков посетят Россию на ЧМ-2018
По данным британской полиции в Россию на чемпионат мира-2018 приедут от 10 до 20 тысяч английских болельщиков.
Полицейские уже призвали болельщиков не скандировать провокационных лозунгов, не участвовать в беспорядках и не пытаться осуществить перепродажу билетов на матчи турнира.
"Ожидаем, что английские болельщики отправятся в фан-зоны и будут вести себя без провокаций в свою сторону. Мы призываем фанатов вспомнить опыт чемпионата Европы во Франции и не повторять ошибок.
Болельщики должны задумываться о последствиях после подобных поступков, в том числе и о возможных штрафах из-за неправомерного поведения", - цитирует заместителя главного констебля Марка Робертса "Чемпионат" со ссылкой на Daily Mail .
Полицейские уже призвали болельщиков не скандировать провокационных лозунгов, не участвовать в беспорядках и не пытаться осуществить перепродажу билетов на матчи турнира.
"Ожидаем, что английские болельщики отправятся в фан-зоны и будут вести себя без провокаций в свою сторону. Мы призываем фанатов вспомнить опыт чемпионата Европы во Франции и не повторять ошибок.
Болельщики должны задумываться о последствиях после подобных поступков, в том числе и о возможных штрафах из-за неправомерного поведения", - цитирует заместителя главного констебля Марка Робертса "Чемпионат" со ссылкой на Daily Mail .
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