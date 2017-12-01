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От 10 до 20 тысяч английских болельщиков посетят Россию на ЧМ-2018

По данным британской полиции в Россию на чемпионат мира-2018 приедут от 10 до 20 тысяч английских болельщиков.

Полицейские уже призвали болельщиков не скандировать провокационных лозунгов, не участвовать в беспорядках и не пытаться осуществить перепродажу билетов на матчи турнира.

"Ожидаем, что английские болельщики отправятся в фан-зоны и будут вести себя без провокаций в свою сторону. Мы призываем фанатов вспомнить опыт чемпионата Европы во Франции и не повторять ошибок.

Болельщики должны задумываться о последствиях после подобных поступков, в том числе и о возможных штрафах из-за неправомерного поведения", - цитирует заместителя главного констебля Марка Робертса "Чемпионат" со ссылкой на Daily Mail .
Сегодня, 14:58
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№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:20) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Уедут не все...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 15:10) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Понятно, потом будут ныть, как их тут пистили - это не Марсель, набычат в Ростове - река рядом, всплывут нескоро


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:01) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
надеюсь что болельщиков, а не быдла
на быдло то у нас найдется ответ, но вот только последствия...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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