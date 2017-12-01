Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Оргкомитет ЧМ-2018: норвежский телеканал получит аккредитацию

Организационный комитет чемпионата мира опроверг появившуюся информацию о том, что норвежский телеканал лишили аккредитации на церемонию жеребьевки.

"Как раз этот вопрос сейчас решается, аккредитация им уже подтверждена, то есть им осталось только прийти в аккредитационный центр и ее забрать.

Я не в курсе, в чем там было дело, но они получат аккредитацию", - рассказали в оргкомитете.

ФСН
Сегодня, 15:36
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.