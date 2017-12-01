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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Оргкомитет ЧМ-2018: норвежский телеканал получит аккредитацию
Организационный комитет чемпионата мира опроверг появившуюся информацию о том, что норвежский телеканал лишили аккредитации на церемонию жеребьевки.
"Как раз этот вопрос сейчас решается, аккредитация им уже подтверждена, то есть им осталось только прийти в аккредитационный центр и ее забрать.
Я не в курсе, в чем там было дело, но они получат аккредитацию", - рассказали в оргкомитете.
ФСН
"Как раз этот вопрос сейчас решается, аккредитация им уже подтверждена, то есть им осталось только прийти в аккредитационный центр и ее забрать.
Я не в курсе, в чем там было дело, но они получат аккредитацию", - рассказали в оргкомитете.
ФСН
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