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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Кремле считают, что социальный и экономический эффект будут соразмерны затратам на ЧМ-2018
В Кремле считают неверными пессимистичные прогнозы СМИ о прибыли от ЧМ-2018.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что социально-экономический эффект для России от проведения турнира будет соразмерен затратам на его организацию.
"Мы не согласны. Линейные подсчеты здесь не верны, и это, скорее, примитивизация самой темы и возможных эффектов", - заявил Песков.
Он посоветовал вспомнить ситуацию с зимней Олимпиадой-2014 в Сочи.
"Там тоже были попытки линейно считать, складывать в столбик; неприменима здесь такая практика. Были и пессимисты насчет олимпийского наследия.
Вы знаете, что Россия лучше всех в мире решила проблему олимпийского наследия, и вы знаете, что президент Путин лично этим занимался", - отметил пресс-секретарь главы государства.
По его слова, это дает оптимизма для того, чтобы полагать, что "и наследие мундиаля, и экономический эффект, и социальный эффект будут соразмерны тем затратам, которые сейчас производятся".
РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что социально-экономический эффект для России от проведения турнира будет соразмерен затратам на его организацию.
"Мы не согласны. Линейные подсчеты здесь не верны, и это, скорее, примитивизация самой темы и возможных эффектов", - заявил Песков.
Он посоветовал вспомнить ситуацию с зимней Олимпиадой-2014 в Сочи.
"Там тоже были попытки линейно считать, складывать в столбик; неприменима здесь такая практика. Были и пессимисты насчет олимпийского наследия.
Вы знаете, что Россия лучше всех в мире решила проблему олимпийского наследия, и вы знаете, что президент Путин лично этим занимался", - отметил пресс-секретарь главы государства.
По его слова, это дает оптимизма для того, чтобы полагать, что "и наследие мундиаля, и экономический эффект, и социальный эффект будут соразмерны тем затратам, которые сейчас производятся".
РИА Новости
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