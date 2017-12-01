В Кремле считают, что социальный и экономический эффект будут соразмерны затратам на ЧМ-2018

В Кремле считают неверными пессимистичные прогнозы СМИ о прибыли от ЧМ-2018.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что социально-экономический эффект для России от проведения турнира будет соразмерен затратам на его организацию."Мы не согласны. Линейные подсчеты здесь не верны, и это, скорее, примитивизация самой темы и возможных эффектов", - заявил Песков.Он посоветовал вспомнить ситуацию с зимней Олимпиадой-2014 в Сочи."Там тоже были попытки линейно считать, складывать в столбик; неприменима здесь такая практика. Были и пессимисты насчет олимпийского наследия.Вы знаете, что Россия лучше всех в мире решила проблему олимпийского наследия, и вы знаете, что президент Путин лично этим занимался", - отметил пресс-секретарь главы государства.По его слова, это дает оптимизма для того, чтобы полагать, что "и наследие мундиаля, и экономический эффект, и социальный эффект будут соразмерны тем затратам, которые сейчас производятся".