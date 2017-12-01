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В Кремле считают, что социальный и экономический эффект будут соразмерны затратам на ЧМ-2018

В Кремле считают неверными пессимистичные прогнозы СМИ о прибыли от ЧМ-2018.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что социально-экономический эффект для России от проведения турнира будет соразмерен затратам на его организацию.

"Мы не согласны. Линейные подсчеты здесь не верны, и это, скорее, примитивизация самой темы и возможных эффектов", - заявил Песков.

Он посоветовал вспомнить ситуацию с зимней Олимпиадой-2014 в Сочи.

"Там тоже были попытки линейно считать, складывать в столбик; неприменима здесь такая практика. Были и пессимисты насчет олимпийского наследия.

Вы знаете, что Россия лучше всех в мире решила проблему олимпийского наследия, и вы знаете, что президент Путин лично этим занимался", - отметил пресс-секретарь главы государства.

По его слова, это дает оптимизма для того, чтобы полагать, что "и наследие мундиаля, и экономический эффект, и социальный эффект будут соразмерны тем затратам, которые сейчас производятся".

РИА Новости
Сегодня, 15:54
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