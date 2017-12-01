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Вячеслав Колосков: к матчу Россия - Англия отнесусь спокойно

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о том, если на ЧМ-2018 вдруг состоится матч Россия – Англия.

"К очному матчу России и Англии я отнесусь спокойно, поскольку застрельщиками антироссийской кампании, берущей начало еще в 2010 году, были не футболисты и не тренеры.

А играть нам с ними – но не с журналистами и неудавшимися политиками. Английская ассоциация футбола делала какие-то попытки мутить воду только на старте – затем ее председателя убрали, и все успокоилось. Больше она не вмешивалась в процесс.

Мы уже встречались на Евро-2016 – и кроме стычек между болельщиками ничего не произошло", - цитирует Колоскова "Газета.Ru".
Теги: Колосков
Сегодня, 15:56
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