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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (24)
Вячеслав Колосков: к матчу Россия - Англия отнесусь спокойно
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение о том, если на ЧМ-2018 вдруг состоится матч Россия – Англия.
"К очному матчу России и Англии я отнесусь спокойно, поскольку застрельщиками антироссийской кампании, берущей начало еще в 2010 году, были не футболисты и не тренеры.
А играть нам с ними – но не с журналистами и неудавшимися политиками. Английская ассоциация футбола делала какие-то попытки мутить воду только на старте – затем ее председателя убрали, и все успокоилось. Больше она не вмешивалась в процесс.
Мы уже встречались на Евро-2016 – и кроме стычек между болельщиками ничего не произошло", - цитирует Колоскова "Газета.Ru".
"К очному матчу России и Англии я отнесусь спокойно, поскольку застрельщиками антироссийской кампании, берущей начало еще в 2010 году, были не футболисты и не тренеры.
А играть нам с ними – но не с журналистами и неудавшимися политиками. Английская ассоциация футбола делала какие-то попытки мутить воду только на старте – затем ее председателя убрали, и все успокоилось. Больше она не вмешивалась в процесс.
Мы уже встречались на Евро-2016 – и кроме стычек между болельщиками ничего не произошло", - цитирует Колоскова "Газета.Ru".
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