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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (26)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (26)
"Реал" может зимой приобрести у "Манчестер Сити" Кевина Де Брейне
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне может продолжить карьеру в "Реале", передает City Watch.
Сообщается, что руководство "сливочных" связалось с агентом бельгийского футболиста, который выступает за "горожан" с 2015 года.
В текущем сезоне Де Брейне сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.
Сообщается, что руководство "сливочных" связалось с агентом бельгийского футболиста, который выступает за "горожан" с 2015 года.
В текущем сезоне Де Брейне сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.
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