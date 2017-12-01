"Реал" может зимой приобрести у "Манчестер Сити" Кевина Де Брейне

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне может продолжить карьеру в "Реале", передает City Watch.Сообщается, что руководство "сливочных" связалось с агентом бельгийского футболиста, который выступает за "горожан" с 2015 года.В текущем сезоне Де Брейне сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.