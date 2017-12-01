Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий посоветовал английским болельщикам приехать в Россию на чемпионат мира в Россию."Если вы действительно хотите посмотреть лучший турнир в мире, вы должны отправиться в Россию. Русские дружелюбны и открыты, и каждый фанат из Англии будет окружен домашней атмосферой.Англия не является фаворитом, но она является одной из шести или семи команд, которые могли бы выиграть чемпионат мира", - цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.