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Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий посоветовал английским болельщикам приехать в Россию на чемпионат мира в Россию.

"Если вы действительно хотите посмотреть лучший турнир в мире, вы должны отправиться в Россию. Русские дружелюбны и открыты, и каждый фанат из Англии будет окружен домашней атмосферой.

Англия не является фаворитом, но она является одной из шести или семи команд, которые могли бы выиграть чемпионат мира", - цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.
Теги: Слуцкий
Сегодня, 17:17
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