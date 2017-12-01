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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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17:17
Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
16:04
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
14:18
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
10:19
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Антон Митрюшкин выбыл до конца года (1)
10:00
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
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Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (26)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (26)
Павел Колобков: сборной России надо верить в себя на ЧМ-2018
Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что сборной России нет смысла кого-то бояться на чемпионате мира 2018 года.
"Выходить на жеребьевку и кого-то бояться нет смысла. Главное – настрой. А думать о том, кто попадется – какой смысл? Надо верить в себя.
Подготовка к чемпионату мира вступила в самую главную, завершающую стадию. Главное, мы находимся в графике, не выбиваемся из него. К турниру все будет готово", - цитирует Колобкова ТАСС.
"Выходить на жеребьевку и кого-то бояться нет смысла. Главное – настрой. А думать о том, кто попадется – какой смысл? Надо верить в себя.
Подготовка к чемпионату мира вступила в самую главную, завершающую стадию. Главное, мы находимся в графике, не выбиваемся из него. К турниру все будет готово", - цитирует Колобкова ТАСС.
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