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Павел Колобков: сборной России надо верить в себя на ЧМ-2018

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что сборной России нет смысла кого-то бояться на чемпионате мира 2018 года.

"Выходить на жеребьевку и кого-то бояться нет смысла. Главное – настрой. А думать о том, кто попадется – какой смысл? Надо верить в себя.

Подготовка к чемпионату мира вступила в самую главную, завершающую стадию. Главное, мы находимся в графике, не выбиваемся из него. К турниру все будет готово", - цитирует Колобкова ТАСС.
Теги: Сборная России
Сегодня, 18:12
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