Владимир Путин: чемпиона мира определит не случай, выиграет тот, кто отдаст все силы

Президент России Владимир Путин произнёс вступительную речь в преддверии жеребьевки чемпионата мира-2018."Ждём, что гости нашей страны не только насладятся праздником футбола, но и познакомятся с нашей страной. Чемпионат мира пройдёт в 11 городах, и болельщики смогут посмотреть на разные регионы нашей огромной и многоликой страны. Любой, кто хоть раз приезжал в Россию, знает, как мы умеем принимать гостей.Сильнейшую сборную мира определит не случай. Награду получит тот, кто отдаст за неё все свои силы. Желаю всем удачи и всего самого доброго. До встречи в 2018 году", - сказал Путин.