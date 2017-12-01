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Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (26)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (26)
Владимир Путин: чемпиона мира определит не случай, выиграет тот, кто отдаст все силы
Президент России Владимир Путин произнёс вступительную речь в преддверии жеребьевки чемпионата мира-2018.
"Ждём, что гости нашей страны не только насладятся праздником футбола, но и познакомятся с нашей страной. Чемпионат мира пройдёт в 11 городах, и болельщики смогут посмотреть на разные регионы нашей огромной и многоликой страны. Любой, кто хоть раз приезжал в Россию, знает, как мы умеем принимать гостей.
Сильнейшую сборную мира определит не случай. Награду получит тот, кто отдаст за неё все свои силы. Желаю всем удачи и всего самого доброго. До встречи в 2018 году", - сказал Путин.
"Ждём, что гости нашей страны не только насладятся праздником футбола, но и познакомятся с нашей страной. Чемпионат мира пройдёт в 11 городах, и болельщики смогут посмотреть на разные регионы нашей огромной и многоликой страны. Любой, кто хоть раз приезжал в Россию, знает, как мы умеем принимать гостей.
Сильнейшую сборную мира определит не случай. Награду получит тот, кто отдаст за неё все свои силы. Желаю всем удачи и всего самого доброго. До встречи в 2018 году", - сказал Путин.
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