Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Владимир Путин: чемпиона мира определит не случай, выиграет тот, кто отдаст все силы

Президент России Владимир Путин произнёс вступительную речь в преддверии жеребьевки чемпионата мира-2018.

"Ждём, что гости нашей страны не только насладятся праздником футбола, но и познакомятся с нашей страной. Чемпионат мира пройдёт в 11 городах, и болельщики смогут посмотреть на разные регионы нашей огромной и многоликой страны. Любой, кто хоть раз приезжал в Россию, знает, как мы умеем принимать гостей.

Сильнейшую сборную мира определит не случай. Награду получит тот, кто отдаст за неё все свои силы. Желаю всем удачи и всего самого доброго. До встречи в 2018 году", - сказал Путин.
Теги: Путин
Сегодня, 18:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.