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ЦСКА: погода в Москве шепчет, но она лучше, чем в Хабаровске

Пресс-служба ЦСКА в твиттере опубликовала фотографию заснеженного стадиона, сделанную перед началом матча 19-го тура чемпионата России с "Тосно".

Красно-синие отметили, что погода в Москве шепчет, но она лучше, чем в Хабаровске. На данный момент в столице России около двух градусов по Цельсию.

В матче "СКА-Хабаровск" - ЦСКА (4:2) команды играли при температуре минус 16 градусов.

Теги: ЦСКА
Сегодня, 18:22
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