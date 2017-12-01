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ЦСКА и "Тосно" опубликовали стартовые составы

Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Тосно" на матч 19-го тура российской Премьер-Лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Головин, Натхо, Дзагоев, Вернблум, Витиньо.

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Шахов, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мирзов, Трошечкин, Карницкий, Заболотный, Марков.
Теги: ЦСКА Тосно
Сегодня, 18:25
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