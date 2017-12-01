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"Арсенал" - "Спартак": Кутепов и Роша сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Спартака" на матч 19-го тура РФПЛ.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Левашов, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Альварес, Максимов, Берхамов, Александров, Сикоев, Расич.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов, Глушаков, Пашалич, Мельгарехо, Роша, Луис Адриано.

Запасные: Максимен
Теги: Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 18:28
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№2 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
не понимаю почему Давыдову шанс не дают,он выходит и себя показывает,а в след игры его даже в запасе нет...


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№1 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 18:31) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Все силы на Ливерпуль?
Регистрация: 2.06.2009
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