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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:17
Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
Леонид Слуцкий: если хотите посмотреть лучший турнир в мире, то должны отправиться в Россию (2)
16:04
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
Роман Бабаев: скорее всего, покажем трансляцию жеребьевки ЧМ на табло перед матчем с "Тосно" (1)
14:18
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
10:19
Антон Митрюшкин выбыл до конца года (1)
Антон Митрюшкин выбыл до конца года (1)
10:00
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
"Спартак" там, где в матчах Премьер-Лиги всегда проигрывал. "Зенит" против того, кто у него ни разу не выигрывал. Превью 19-го тура РФПЛ (12)
09:52
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (26)
Валерий Рейнгольд: такой убийственной линии нападения, как у "Спартака", нет ни у кого в России (26)
"Арсенал" - "Спартак": Кутепов и Роша сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Спартака" на матч 19-го тура РФПЛ.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Левашов, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Альварес, Максимов, Берхамов, Александров, Сикоев, Расич.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов, Глушаков, Пашалич, Мельгарехо, Роша, Луис Адриано.
Запасные: Максимен
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва.
Запасные: Левашов, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Альварес, Максимов, Берхамов, Александров, Сикоев, Расич.
"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов, Глушаков, Пашалич, Мельгарехо, Роша, Луис Адриано.
Запасные: Максимен
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