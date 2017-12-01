Саудовская Аравия, Уругвай и Египет – соперники сборной России в группе ЧМ-2018

В Кремле прошла жеребьевка группового турнира чемпионата мира-2018.Команда Станислава Черчесова сыграет в группе А со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.С командой Саудовской Аравии сборная России сыграет 14 июня в Москве, с Египтом — 19 июня в Санкт-Петербурге, а с Уругваем — 25 июня в Самаре.Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.