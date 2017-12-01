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Саудовская Аравия, Уругвай и Египет – соперники сборной России в группе ЧМ-2018

В Кремле прошла жеребьевка группового турнира чемпионата мира-2018.

Команда Станислава Черчесова сыграет в группе А со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

С командой Саудовской Аравии сборная России сыграет 14 июня в Москве, с Египтом — 19 июня в Санкт-Петербурге, а с Уругваем — 25 июня в Самаре.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.
Теги: Сборная Уругвая Сборная России Сборная Египта
Сегодня, 18:53
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№6 Написал: Ferd Санкт-Петербург (Сегодня, 18:56) #
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«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
не обосраться можно

и обосраться можно
Регистрация: 14.11.2007
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:56) #
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«Спартак»
Кто грел шары?
Регистрация: 30.08.2009
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 18:55) #
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«Спартак»
После ЕВРО 2016 для нас любая группа сложная
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:55) #
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«Зенит»
9 из 9-ти.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
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№2 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 18:55) #
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ЦСКА
ну мы почти в 1/8 blush
Регистрация: 22.02.2013
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 18:54) #
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«Спартак»
не обосраться можно


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
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