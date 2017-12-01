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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
Дмитрий Булыкин: хотел бы, чтобы в соперники по группе нам достались Перу, Дания и Сербия (11)
Россия и Саудовская Аравия сыграют в матче открытия чемпионата мира
Сборная России узнала своих соперников по групповому турниру чемпионата мира-2018.
Третьим соперником сборной России по группе А стала Саудовская Аравия. Ранее в нее попали команды Уругвая и Египта.
Россия и Саудовская Аравия сыграют в матче открытия чемпионат мира - 14 июня в 18.00 по московскому времени в Москве на стадионе "Лужники".
Третьим соперником сборной России по группе А стала Саудовская Аравия. Ранее в нее попали команды Уругвая и Египта.
Россия и Саудовская Аравия сыграют в матче открытия чемпионат мира - 14 июня в 18.00 по московскому времени в Москве на стадионе "Лужники".
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