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Россия и Саудовская Аравия сыграют в матче открытия чемпионата мира

Сборная России узнала своих соперников по групповому турниру чемпионата мира-2018.

Третьим соперником сборной России по группе А стала Саудовская Аравия. Ранее в нее попали команды Уругвая и Египта.

Россия и Саудовская Аравия сыграют в матче открытия чемпионат мира - 14 июня в 18.00 по московскому времени в Москве на стадионе "Лужники".
Сегодня, 19:01
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№8 Написал: Alter ego (Сегодня, 20:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не матч, а мечта. После ЮАР-Мексика, конечно.
Регистрация: 17.05.2017
№7 Написал: Бриг (Сегодня, 19:37) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Феерично..
Регистрация: 21.11.2016
№6 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 19:12) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ничья, в лучшем случае. laughing
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 19:11) #
  • +1
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"Бомбовый" матч sweat_smile
Регистрация: 21.11.2009
№4 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 19:09) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
а я то думал что это к нам сам король саудовской Аравии прилетел впервые за кучу лет...а тут вон оно как)))
Регистрация: 18.07.2011
№3 Написал: miktar (Сегодня, 19:05) #
  • +2
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Мы с кем хочешь сыграем!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№2 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:05) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ну, вообще, вывеска для стартового матча ЧМ так себе... Но для нашего оптимистичного начала вряд ли можно было придумать что-то лучше. wink
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 19:02) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
типа наши "ресурсы" должны быть покрепче...
УДАЧИ НАМ!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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