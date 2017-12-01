Португалия против Испании, Бельгия против Англии. Итоги жеребьевки ЧМ-2018

В зале Государственного Кремлевского дворца завершилась жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2018.Соперниками сборной России по группе A стали сборные Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").Группа A: РОССИЯ, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Корея.Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.