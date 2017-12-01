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Португалия против Испании, Бельгия против Англии. Итоги жеребьевки ЧМ-2018

В зале Государственного Кремлевского дворца завершилась жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2018.

Соперниками сборной России по группе A стали сборные Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

Группа A: РОССИЯ, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.
Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Корея.
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
Сегодня, 19:17
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№14 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:23) #
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online

Цитата: dryhnozaurus
это немного люто

Немного- не есть смерть, сэр.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№13 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 20:21) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Realist2000
Уже можно фиксировать рекорд ЧМ - нет группы "смерти".

ну, Аргентина, Хорватия, Исландия, Нигерия - это немного люто...
Регистрация: 12.06.2016
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:10) #
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online

Цитата: styh
По идее группа проходима но только со второго места. Удачи нашим.

А если с 1-го?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№11 Написал: Vadim1986 (Сегодня, 19:58) #
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И во всех группах пара финалистов известна с вероятностью 90% ну кроме нашей;)) пока известен только Уругвай;))
Регистрация: 12.03.2017
№10 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
E и F самые стабильные и интересные группы
гаже затясяться туда и шансов ноль целых и куй десятых
болеем за Россию все будет хорошо


--------------------
"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№9 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:51) #
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Болеет за:
«Локомотив»
По идее группа проходима но только со второго места. Удачи нашим.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:41) #
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online

Цитата: bobovzenit
Тогда бы не проходить группу было б не позорно...

Испания всех конкурентов по группе разогнала б как мышей. И тогда нам оставалось их лишь добить и вот оно 2-е место.. Но всё теперь уже не имеет значения.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 19:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Вот если бы в группе была Испания

Тогда бы не проходить группу было б не позорно...
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:33) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: prime
я думаю нам не совсем повезло, при таком раскладе выходим либо на Испанцев либо на Португальцев, а их не пройдем
хотя еще и раньше на Египте с Салахом можем споткнуться

Вот если бы в группе была Испания , а кот вчера предлагал такой хитрый план.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: prime Пенза (Сегодня, 19:31) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
я думаю нам не совсем повезло, при таком раскладе выходим либо на Испанцев либо на Португальцев, а их не пройдем
хотя еще и раньше на Египте с Салахом можем споткнуться
Регистрация: 2.08.2009
№4 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 19:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Интересный заголовок. А почему бы к этой статье не написать заголовок, например: Бельгия и Панама попали в одну группу?
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:25) #
  • +2
  •  (2)

Уже можно фиксировать рекорд ЧМ - нет группы "смерти".
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:25) #
  • +1
  •  (1)
online

Все группы жизни.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 19:23) #
  • +4
  •  (4)
online

Аргентина-Нигерия в группе на ЧМ в 1994, 2002, 2010, 2014, 2018.....ппц... магия....
2006 - Нигерия не участвовала.
Регистрация: 16.03.2009
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