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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Анзор Кавазашвили: это просто великая помощь Богом, всевышним. Я в восторге от жеребьевки!
Экс-вратарь сборной СССР, бронзовый призер ЧМ-1966 Анзор Кавазашвили прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2018.
- Это просто великая помощь Богом, всевышним. Такую группу нам сделать, как Саудовская Аравия, Египет и Уругвай... Я в восторге! Тем более первая игра с Саудовской Аравией, потом с Египтом. Две победы позволят нам спокойно рассчитывать на дальнейший выход, думать, с кем уже сыграем в следующей стадии: с первым или со вторым местом. Это очень важно. Открытие чемпионата мира матчем с Саудовской Аравией - это стимул для страны, для продвижения вперед. Все знают, что Саудовская Аравия - команда не топ уровня. Рассчитываю, что одна и вторая команда проходные, и должны их обыгрывать в обязательном порядке и выйти на матч с Уругваем с шестью очками.
- Вы видели когда-нибудь, чтобы нам больше везло на жеребьевке?
- Никогда не видел. Просто здорово, что с жеребьевкой нам помогло. Это великолепно. Если вы сейчас намекаете на то, что нам это кто-то сделал, то здесь никаких вопросов не может быть. Двояких смыслов здесь нет. Это жеребьевка, разные люди вытаскивают шары.
- Я имею ввиду другое. Неужели впервые за 117 лет футбола нам подфартило и повезло?
- Вы же видите, живой другой, пожалуйста. Да, нам действительно повезло, и это здорово. Тем более первый матч открытия в "Лужниках".
- А из других групп кого можно выделить?
- Испания и Португалия. Франция и Дания. Аргентина и Хорватия. Бразилия и Швейцария. Дальше немцы со шведами, куда без Германии денешься. Далее Бельгия и Англия, которые сто процентов рассчитывают на выход. И последние у нас Польша, без разговоров, и Сенегал - достаточно сильная команда. Вот я вам перечислил, какие команды могут занять первое и второе место в своих группах.
- Главный предмет экспорта России - нефть, главный предмет Саудовской Аравии - нефть, и главный предмет экспорта Египта - тоже нефть. Это вообще футбольная группа или саммит стран ОПЕК?
- (смеется) Ну, если вы так хотите сказать, то нефти в Саудовской Аравии больше всех в мире. Значит вы поставили Саудовскую Аравию на первое место. На второе при любом случае мы попадаем, потому что мы вторые идем в группе по резерву нефти. При любом случае в двойку попадаем.
- Уругвая очень сильно импортирует нефть. Они аутсайдеры, получаются.
- Уругвай пускай импортирует или экспортирует все, что хочет. Если мы ставим вопрос по нефтяным запасам, все равн мы выходим.
- Черчесов теперь может вздохнуть с облегчением?
- Да нет. Самое страшное, это когда все вокруг говорят, как повезло нам с группой. Это уже первое поражение. Это расслабляет психику человека. Не дай бог у игроков появится мнение, что мы их закидаем шапками. Нужно игрокам думать, что нужно играть как обычно. Надо делать все, чтобы коллективно жестко играть в первой же игре, чтобы доминировать на поле, чтобы не дать сопернику возможность контролировать мяч. Каждому футболисту нужно быть физически готовым играть два тайма. Или запасные будут выходить во втором тайме и включались сразу в игру, начали двигаться по полю и не нарушать единый механизм.
- Это просто великая помощь Богом, всевышним. Такую группу нам сделать, как Саудовская Аравия, Египет и Уругвай... Я в восторге! Тем более первая игра с Саудовской Аравией, потом с Египтом. Две победы позволят нам спокойно рассчитывать на дальнейший выход, думать, с кем уже сыграем в следующей стадии: с первым или со вторым местом. Это очень важно. Открытие чемпионата мира матчем с Саудовской Аравией - это стимул для страны, для продвижения вперед. Все знают, что Саудовская Аравия - команда не топ уровня. Рассчитываю, что одна и вторая команда проходные, и должны их обыгрывать в обязательном порядке и выйти на матч с Уругваем с шестью очками.
- Вы видели когда-нибудь, чтобы нам больше везло на жеребьевке?
- Никогда не видел. Просто здорово, что с жеребьевкой нам помогло. Это великолепно. Если вы сейчас намекаете на то, что нам это кто-то сделал, то здесь никаких вопросов не может быть. Двояких смыслов здесь нет. Это жеребьевка, разные люди вытаскивают шары.
- Я имею ввиду другое. Неужели впервые за 117 лет футбола нам подфартило и повезло?
- Вы же видите, живой другой, пожалуйста. Да, нам действительно повезло, и это здорово. Тем более первый матч открытия в "Лужниках".
- А из других групп кого можно выделить?
- Испания и Португалия. Франция и Дания. Аргентина и Хорватия. Бразилия и Швейцария. Дальше немцы со шведами, куда без Германии денешься. Далее Бельгия и Англия, которые сто процентов рассчитывают на выход. И последние у нас Польша, без разговоров, и Сенегал - достаточно сильная команда. Вот я вам перечислил, какие команды могут занять первое и второе место в своих группах.
- Главный предмет экспорта России - нефть, главный предмет Саудовской Аравии - нефть, и главный предмет экспорта Египта - тоже нефть. Это вообще футбольная группа или саммит стран ОПЕК?
- (смеется) Ну, если вы так хотите сказать, то нефти в Саудовской Аравии больше всех в мире. Значит вы поставили Саудовскую Аравию на первое место. На второе при любом случае мы попадаем, потому что мы вторые идем в группе по резерву нефти. При любом случае в двойку попадаем.
- Уругвая очень сильно импортирует нефть. Они аутсайдеры, получаются.
- Уругвай пускай импортирует или экспортирует все, что хочет. Если мы ставим вопрос по нефтяным запасам, все равн мы выходим.
- Черчесов теперь может вздохнуть с облегчением?
- Да нет. Самое страшное, это когда все вокруг говорят, как повезло нам с группой. Это уже первое поражение. Это расслабляет психику человека. Не дай бог у игроков появится мнение, что мы их закидаем шапками. Нужно игрокам думать, что нужно играть как обычно. Надо делать все, чтобы коллективно жестко играть в первой же игре, чтобы доминировать на поле, чтобы не дать сопернику возможность контролировать мяч. Каждому футболисту нужно быть физически готовым играть два тайма. Или запасные будут выходить во втором тайме и включались сразу в игру, начали двигаться по полю и не нарушать единый механизм.