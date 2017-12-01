Анзор Кавазашвили: это просто великая помощь Богом, всевышним. Я в восторге от жеребьевки!

Экс-вратарь сборной СССР, бронзовый призер ЧМ-1966 Анзор Кавазашвили прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2018.- Это просто великая помощь Богом, всевышним. Такую группу нам сделать, как Саудовская Аравия, Египет и Уругвай... Я в восторге! Тем более первая игра с Саудовской Аравией, потом с Египтом. Две победы позволят нам спокойно рассчитывать на дальнейший выход, думать, с кем уже сыграем в следующей стадии: с первым или со вторым местом. Это очень важно. Открытие чемпионата мира матчем с Саудовской Аравией - это стимул для страны, для продвижения вперед. Все знают, что Саудовская Аравия - команда не топ уровня. Рассчитываю, что одна и вторая команда проходные, и должны их обыгрывать в обязательном порядке и выйти на матч с Уругваем с шестью очками.- Никогда не видел. Просто здорово, что с жеребьевкой нам помогло. Это великолепно. Если вы сейчас намекаете на то, что нам это кто-то сделал, то здесь никаких вопросов не может быть. Двояких смыслов здесь нет. Это жеребьевка, разные люди вытаскивают шары.- Вы же видите, живой другой, пожалуйста. Да, нам действительно повезло, и это здорово. Тем более первый матч открытия в "Лужниках".- Испания и Португалия. Франция и Дания. Аргентина и Хорватия. Бразилия и Швейцария. Дальше немцы со шведами, куда без Германии денешься. Далее Бельгия и Англия, которые сто процентов рассчитывают на выход. И последние у нас Польша, без разговоров, и Сенегал - достаточно сильная команда. Вот я вам перечислил, какие команды могут занять первое и второе место в своих группах.- (смеется) Ну, если вы так хотите сказать, то нефти в Саудовской Аравии больше всех в мире. Значит вы поставили Саудовскую Аравию на первое место. На второе при любом случае мы попадаем, потому что мы вторые идем в группе по резерву нефти. При любом случае в двойку попадаем.- Уругвай пускай импортирует или экспортирует все, что хочет. Если мы ставим вопрос по нефтяным запасам, все равн мы выходим.- Да нет. Самое страшное, это когда все вокруг говорят, как повезло нам с группой. Это уже первое поражение. Это расслабляет психику человека. Не дай бог у игроков появится мнение, что мы их закидаем шапками. Нужно игрокам думать, что нужно играть как обычно. Надо делать все, чтобы коллективно жестко играть в первой же игре, чтобы доминировать на поле, чтобы не дать сопернику возможность контролировать мяч. Каждому футболисту нужно быть физически готовым играть два тайма. Или запасные будут выходить во втором тайме и включались сразу в игру, начали двигаться по полю и не нарушать единый механизм.