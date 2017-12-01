Криштиану Роналду едет в Саранск. Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Когда узнал, что едешь в Саранск pic.twitter.com/sglYJC1TPU — #ВГИК (@vgikofficial) December 1, 2017

Стало известно расписание всех матчей группового этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в 11 городах России на 12 стадионах.1-й тур14 июня. Москва, «Лужники». Россия — Саудовская Аравия15 июня. Екатеринбург. Египет — Уругвай2-й тур19 июня. Санкт-Петербург. Россия — Египет20 июня. Ростов-на-Дону. Уругвай — Саудовская Аравия3-й тур25 июня. Самара. Уругвай — Россия25 июня. Волгоград. Саудовская Аравия — Египет1-й тур15 июня. Сочи. Португалия — Испания15 июня. Санкт-Петербург. Марокко — Иран2-й тур20 июня. Москва. «Лужники». Португалия — Марокко20 июня. Казань. Иран — Испания3-й тур25 июня. Саранск. Иран — Португалия25 июня. Екатеринбург. Испания — Марокко1-й тур16 июня. Казань. Франция — Австралия16 июня. Саранск. Перу — Дания2-й тур21 июня. Калининград. Франция — Перу21 июня. Самара. Дания — Австралия3-й тур26 июня. Москва, «Лужники». Дания — Франция26 июня. Сочи. Австралия — Перу1-й тур16 июня. Москва, «Спартак». Аргентина — Исландия16 июня. Калининград. Хорватия — Нигерия2-й тур21 июня. Нижний Новгород. Аргентина — Хорватия22 июня. Волгоград. Нигерия — Исландия3-й тур26 июня. Санкт-Петербург. Нигерия — Аргентина26 июня. Ростов-на-Дону. Исландия — Хорватия1-й тур17 июня. Ростов-на-Дону. Бразилия — Швейцария17 июня. Самара. Коста-Рика — Сербия2-й тур22 июня. Калининград. Швейцария — Сербия22 июня. Санкт-Петербург. Бразилия — Коста-Рика3-й тур27 июня. Москва, стадион «Спартак». Бразилия — Сербия27 июня. Нижний Новгород. Швейцария — Коста-Рика1-й тур17 июня. Москва, «Лужники». Германия — Мексика18 июня. Нижний Новгород. Швеция — Южная Корея2-й тур23 июня. Ростов-на-Дону. Южная Корея — Мексика23 июня. Сочи. Германия — Швеция3-й тур27 июня. Екатеринбург. Мексика — Швеция27 июня. Казань. Южная Корея — Германия1-й тур18 июня. Сочи. Бельгия — Панама18 июня. Волгоград. Тунис — Англия2-й тур23 июня. Москва, «Спартак». Бельгия — Тунис24 июня. Нижний Новгород. Англия — Панама3-й тур28 июня. Калининград. Англия — Бельгия28 июня. Саранск. Панама — Тунис1-й тур19 июня. Москва, «Спартак». Польша — Сенегал19 июня. Саранск. Колумбия — Япония2-й тур24 июня. Екатеринбург. Япония — Сенегал24 июня. Казань. Польша — Колумбия3-й тур28 июня. Самара. Сенегал — Колумбия28 июня. Волгоград. Япония — Польша.