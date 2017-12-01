Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Криштиану Роналду едет в Саранск. Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Стало известно расписание всех матчей группового этапа чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в 11 городах России на 12 стадионах.



Группа А

1-й тур
14 июня. Москва, «Лужники». Россия — Саудовская Аравия
15 июня. Екатеринбург. Египет — Уругвай

2-й тур
19 июня. Санкт-Петербург. Россия — Египет
20 июня. Ростов-на-Дону. Уругвай — Саудовская Аравия

3-й тур
25 июня. Самара. Уругвай — Россия
25 июня. Волгоград. Саудовская Аравия — Египет

Группа B

1-й тур
15 июня. Сочи. Португалия — Испания
15 июня. Санкт-Петербург. Марокко — Иран

2-й тур
20 июня. Москва. «Лужники». Португалия — Марокко
20 июня. Казань. Иран — Испания

3-й тур
25 июня. Саранск. Иран — Португалия
25 июня. Екатеринбург. Испания — Марокко

Группа С

1-й тур
16 июня. Казань. Франция — Австралия
16 июня. Саранск. Перу — Дания

2-й тур
21 июня. Калининград. Франция — Перу
21 июня. Самара. Дания — Австралия

3-й тур
26 июня. Москва, «Лужники». Дания — Франция
26 июня. Сочи. Австралия — Перу

Группа D

1-й тур
16 июня. Москва, «Спартак». Аргентина — Исландия
16 июня. Калининград. Хорватия — Нигерия

2-й тур
21 июня. Нижний Новгород. Аргентина — Хорватия
22 июня. Волгоград. Нигерия — Исландия

3-й тур
26 июня. Санкт-Петербург. Нигерия — Аргентина
26 июня. Ростов-на-Дону. Исландия — Хорватия

Группа Е

1-й тур
17 июня. Ростов-на-Дону. Бразилия — Швейцария
17 июня. Самара. Коста-Рика — Сербия

2-й тур
22 июня. Калининград. Швейцария — Сербия
22 июня. Санкт-Петербург. Бразилия — Коста-Рика

3-й тур
27 июня. Москва, стадион «Спартак». Бразилия — Сербия
27 июня. Нижний Новгород. Швейцария — Коста-Рика

Группа F

1-й тур
17 июня. Москва, «Лужники». Германия — Мексика
18 июня. Нижний Новгород. Швеция — Южная Корея

2-й тур
23 июня. Ростов-на-Дону. Южная Корея — Мексика
23 июня. Сочи. Германия — Швеция

3-й тур
27 июня. Екатеринбург. Мексика — Швеция
27 июня. Казань. Южная Корея — Германия

Группа G

1-й тур
18 июня. Сочи. Бельгия — Панама
18 июня. Волгоград. Тунис — Англия

2-й тур
23 июня. Москва, «Спартак». Бельгия — Тунис
24 июня. Нижний Новгород. Англия — Панама

3-й тур
28 июня. Калининград. Англия — Бельгия
28 июня. Саранск. Панама — Тунис

Группа H

1-й тур
19 июня. Москва, «Спартак». Польша — Сенегал
19 июня. Саранск. Колумбия — Япония

2-й тур
24 июня. Екатеринбург. Япония — Сенегал
24 июня. Казань. Польша — Колумбия

3-й тур
28 июня. Самара. Сенегал — Колумбия
28 июня. Волгоград. Япония — Польша.
Сегодня, 19:50
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Innokenty (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (0)
online

21 июня. Калининград. Франция — Перу
Этот матч в Екатеринбурге
Регистрация: 1.12.2017
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 19:57) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, посмотрят Россию. Не парадную, настоящую.
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: __Nemo__ (Сегодня, 19:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Месси будет в Нижнем Новгороде. Норм.


--------------------
Ваше безволие станет легендой. (с)
Регистрация: 21.06.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.