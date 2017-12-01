Сергей Кирьяков: если из такой группы не выходить, то из какой тогда выходить?

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервьюпрокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира — 2018 для сборной России. Подопечные Станислава Черчесова на домашнем мундиале сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.- Вполне нормальные результаты жеребьевки. Думаю, что многие удовлетворены. Да, есть Уругвай, но и Саудовская Аравия с Египтом могут играть в футбол. Первый матч с Саудовской Аравией покажет нам, будем мы бороться за выход из группы или нет. Первый матч очень важен, от него очень многое зависит. Думаю, что в любом случае надо серьезно готовиться.- В этом есть очень сильное совпадение. Для меня это очень неожиданная новость. Но я не верю во всякие заговоры, поэтому это просто совпадение.- Я бы не сказал, что нам повезло, но мы должны быть удовлетворенны. Могло быть намного хуже и тяжелее. Но, в принципе, все по делу.- Все группы приблизительно ровные. Если бы к Испании и Португалии еще попала серьезная команда, тогда эту группу можно было назвать.- Если он попали на ЧМ-2018, то надо их уважать. Сейчас надо заниматься поиском информации, видео-матчи, и по отдельным игрокам, искать слабые стороны.- Если из такой группы не выходить, то из какой тогда выходить? Все для нас сложилось нормально.