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Сергей Кирьяков: если из такой группы не выходить, то из какой тогда выходить?

Сергей Кирьяков: если из такой группы не выходить, то из какой тогда выходить? Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира — 2018 для сборной России. Подопечные Станислава Черчесова на домашнем мундиале сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

- Вполне нормальные результаты жеребьевки. Думаю, что многие удовлетворены. Да, есть Уругвай, но и Саудовская Аравия с Египтом могут играть в футбол. Первый матч с Саудовской Аравией покажет нам, будем мы бороться за выход из группы или нет. Первый матч очень важен, от него очень многое зависит. Думаю, что в любом случае надо серьезно готовиться.

- Сборные Аргентины и Нигерии 5 последних чемпионатов мира попадают в одну группу. В этом есть какая-то магия?

- В этом есть очень сильное совпадение. Для меня это очень неожиданная новость. Но я не верю во всякие заговоры, поэтому это просто совпадение.

- Можно ли говорить, что с группой нам повезло? Очень много сильных команд пролетели мимо.

- Я бы не сказал, что нам повезло, но мы должны быть удовлетворенны. Могло быть намного хуже и тяжелее. Но, в принципе, все по делу.

- Если брать другие группы, то можно ли какую-нибудь назвать "группой-смерти"?

- Все группы приблизительно ровные. Если бы к Испании и Португалии еще попала серьезная команда, тогда эту группу можно было назвать.

- Сейчас можно что-то говорить о Саудовской Аравии и Египте?

- Если он попали на ЧМ-2018, то надо их уважать. Сейчас надо заниматься поиском информации, видео-матчи, и по отдельным игрокам, искать слабые стороны.

- Выход из группы нам по силам?

- Если из такой группы не выходить, то из какой тогда выходить? Все для нас сложилось нормально.
Сегодня, 20:05
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(1)
№3 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 20:25) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Серж спокойно! И не из такой не выходили!
Грустно.
Регистрация: 10.10.2006
№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Спокойно - не из какой...


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 20:10) #
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online

Ну да....конечно....Вон, Мостовой с Кержом "поют", что наши уже вышли из группы, а если не выйдут то это ппц... Наверное, они забыли как сборная с ними обоими в составе в 2002 году не вышли из группы где с Россией были Япония, Тунис, Бельгия
Регистрация: 16.03.2009
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