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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Кирьяков: если из такой группы не выходить, то из какой тогда выходить?
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира — 2018 для сборной России. Подопечные Станислава Черчесова на домашнем мундиале сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
- Вполне нормальные результаты жеребьевки. Думаю, что многие удовлетворены. Да, есть Уругвай, но и Саудовская Аравия с Египтом могут играть в футбол. Первый матч с Саудовской Аравией покажет нам, будем мы бороться за выход из группы или нет. Первый матч очень важен, от него очень многое зависит. Думаю, что в любом случае надо серьезно готовиться.
- Сборные Аргентины и Нигерии 5 последних чемпионатов мира попадают в одну группу. В этом есть какая-то магия?
- В этом есть очень сильное совпадение. Для меня это очень неожиданная новость. Но я не верю во всякие заговоры, поэтому это просто совпадение.
- Можно ли говорить, что с группой нам повезло? Очень много сильных команд пролетели мимо.
- Я бы не сказал, что нам повезло, но мы должны быть удовлетворенны. Могло быть намного хуже и тяжелее. Но, в принципе, все по делу.
- Если брать другие группы, то можно ли какую-нибудь назвать "группой-смерти"?
- Все группы приблизительно ровные. Если бы к Испании и Португалии еще попала серьезная команда, тогда эту группу можно было назвать.
- Сейчас можно что-то говорить о Саудовской Аравии и Египте?
- Если он попали на ЧМ-2018, то надо их уважать. Сейчас надо заниматься поиском информации, видео-матчи, и по отдельным игрокам, искать слабые стороны.
- Выход из группы нам по силам?
- Если из такой группы не выходить, то из какой тогда выходить? Все для нас сложилось нормально.
- Вполне нормальные результаты жеребьевки. Думаю, что многие удовлетворены. Да, есть Уругвай, но и Саудовская Аравия с Египтом могут играть в футбол. Первый матч с Саудовской Аравией покажет нам, будем мы бороться за выход из группы или нет. Первый матч очень важен, от него очень многое зависит. Думаю, что в любом случае надо серьезно готовиться.
- Сборные Аргентины и Нигерии 5 последних чемпионатов мира попадают в одну группу. В этом есть какая-то магия?
- В этом есть очень сильное совпадение. Для меня это очень неожиданная новость. Но я не верю во всякие заговоры, поэтому это просто совпадение.
- Можно ли говорить, что с группой нам повезло? Очень много сильных команд пролетели мимо.
- Я бы не сказал, что нам повезло, но мы должны быть удовлетворенны. Могло быть намного хуже и тяжелее. Но, в принципе, все по делу.
- Если брать другие группы, то можно ли какую-нибудь назвать "группой-смерти"?
- Все группы приблизительно ровные. Если бы к Испании и Португалии еще попала серьезная команда, тогда эту группу можно было назвать.
- Сейчас можно что-то говорить о Саудовской Аравии и Египте?
- Если он попали на ЧМ-2018, то надо их уважать. Сейчас надо заниматься поиском информации, видео-матчи, и по отдельным игрокам, искать слабые стороны.
- Выход из группы нам по силам?
- Если из такой группы не выходить, то из какой тогда выходить? Все для нас сложилось нормально.
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