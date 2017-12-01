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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Дмитрий Хохлов: не надо думать, что на ЧМ-2018 все будет очень легко
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2018. Подопечные Станислава Черчесова на домашнем мундиале сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
- Не самый плохой вариант. Думаю, группа вполне по силам. Могли достаться более грозные соперники, но, неоднократно говорил, что не надо думать, что все будет очень легко.
- Есть смысл опасаться, что соперники по названиям стран не очень грозные?
- Нужно настраиваться будет. Не надо смотреть на страны, на рейтинги. Нужно готовиться.
- Матч открытия будет с Саудовской Аравией, одной из слабейших сборных на ЧМ-2018. Можно ли сказать, что сборная России в последние годы чемпион мира по недооценке соперников?
- Не знаю. Во-первых, матч открытия. Во-вторых, хозяева чемпионата. Это положительный результат для шага вперед.
- Мы в последнее время часто говорим о том, что нам всегда доставалась отличная группа, нам по силам и результат известен.
- Я про это и говорю. На ЧМ-2002, в котором я участвовал, мы тоже первую игру выиграли, а потом две проиграли и из группы не вышли.
- То есть шансы из группы выйти у нас есть? Задача решаема?
- Вполне. Естественно, задача решаема.
- Если не секрет, как команда ваша отреагировала на результат жеребьевки?
- Мы не вместе смотрели. Я занимался другими делами.
- Не самый плохой вариант. Думаю, группа вполне по силам. Могли достаться более грозные соперники, но, неоднократно говорил, что не надо думать, что все будет очень легко.
- Есть смысл опасаться, что соперники по названиям стран не очень грозные?
- Нужно настраиваться будет. Не надо смотреть на страны, на рейтинги. Нужно готовиться.
- Матч открытия будет с Саудовской Аравией, одной из слабейших сборных на ЧМ-2018. Можно ли сказать, что сборная России в последние годы чемпион мира по недооценке соперников?
- Не знаю. Во-первых, матч открытия. Во-вторых, хозяева чемпионата. Это положительный результат для шага вперед.
- Мы в последнее время часто говорим о том, что нам всегда доставалась отличная группа, нам по силам и результат известен.
- Я про это и говорю. На ЧМ-2002, в котором я участвовал, мы тоже первую игру выиграли, а потом две проиграли и из группы не вышли.
- То есть шансы из группы выйти у нас есть? Задача решаема?
- Вполне. Естественно, задача решаема.
- Если не секрет, как команда ваша отреагировала на результат жеребьевки?
- Мы не вместе смотрели. Я занимался другими делами.
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