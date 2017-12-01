Дмитрий Хохлов: не надо думать, что на ЧМ-2018 все будет очень легко

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервьюпрокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2018. Подопечные Станислава Черчесова на домашнем мундиале сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.- Не самый плохой вариант. Думаю, группа вполне по силам. Могли достаться более грозные соперники, но, неоднократно говорил, что не надо думать, что все будет очень легко.- Нужно настраиваться будет. Не надо смотреть на страны, на рейтинги. Нужно готовиться.- Не знаю. Во-первых, матч открытия. Во-вторых, хозяева чемпионата. Это положительный результат для шага вперед.- Я про это и говорю. На ЧМ-2002, в котором я участвовал, мы тоже первую игру выиграли, а потом две проиграли и из группы не вышли.- Вполне. Естественно, задача решаема.- Мы не вместе смотрели. Я занимался другими делами.