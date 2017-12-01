Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Хохлов: не надо думать, что на ЧМ-2018 все будет очень легко

Дмитрий Хохлов: не надо думать, что на ЧМ-2018 все будет очень легко Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью Rusfootball.info прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2018. Подопечные Станислава Черчесова на домашнем мундиале сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

- Не самый плохой вариант. Думаю, группа вполне по силам. Могли достаться более грозные соперники, но, неоднократно говорил, что не надо думать, что все будет очень легко.

- Есть смысл опасаться, что соперники по названиям стран не очень грозные?

- Нужно настраиваться будет. Не надо смотреть на страны, на рейтинги. Нужно готовиться.

- Матч открытия будет с Саудовской Аравией, одной из слабейших сборных на ЧМ-2018. Можно ли сказать, что сборная России в последние годы чемпион мира по недооценке соперников?

- Не знаю. Во-первых, матч открытия. Во-вторых, хозяева чемпионата. Это положительный результат для шага вперед.

- Мы в последнее время часто говорим о том, что нам всегда доставалась отличная группа, нам по силам и результат известен.

- Я про это и говорю. На ЧМ-2002, в котором я участвовал, мы тоже первую игру выиграли, а потом две проиграли и из группы не вышли.

- То есть шансы из группы выйти у нас есть? Задача решаема?

- Вполне. Естественно, задача решаема.

- Если не секрет, как команда ваша отреагировала на результат жеребьевки?

- Мы не вместе смотрели. Я занимался другими делами.
Сегодня, 20:38
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.