Илья Кутепов: это не футбол, а антифутбол. Играть в таких условиях нельзя

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в перерыве матча 19-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что при такой погоде нельзя играть в футбол."Идет борьба и с погодой, и с соперником. Это не футбол, а антифутбол. Играть в таких условиях нельзя. Будем стараться забить", – сказал Кутепов эфире телеканала "Наш футбол".