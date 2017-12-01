Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Илья Кутепов: это не футбол, а антифутбол. Играть в таких условиях нельзя

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в перерыве матча 19-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что при такой погоде нельзя играть в футбол.

"Идет борьба и с погодой, и с соперником. Это не футбол, а антифутбол. Играть в таких условиях нельзя. Будем стараться забить", – сказал Кутепов эфире телеканала "Наш футбол".
Сегодня, 20:41
Напечатать
6
(6)
№6 Написал: casabl (Сегодня, 21:49) #
  • -2
  •  (2)

Не выходи на поле, устрой бойкот.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:45) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: попа жопа
зато в Хабаровске при -16 можно

Он и при -15 играл с Томью в прошлом году.
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: попа жопа (Сегодня, 21:39) #
  • -3
  •  (3)

зато в Хабаровске при -16 можно
Регистрация: 21.10.2017
№3 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:36) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да можно...Спартак все может!


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№2 Написал: Valeri Aseev СПБ (Сегодня, 21:02) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Так снимитесь с ЧР и в первенство какой нибудь африканской страны...


--------------------
Самое мерзкое,когда человек уподобляется скотине)))
Регистрация: 30.10.2016
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:02) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Клубам с колхозными стадионами не место в РФПЛ


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.